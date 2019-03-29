2019-03-29T05:22:18+03:00
Общество

Житель Красноярска набил себе татуировку с портретом мэра города

И пояснил: в благодарность за благоустройство
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска набил себе татуировку с портретом мэра города. Фото: "Инстаграм" Дениса КривосудоваЖитель Красноярска набил себе татуировку с портретом мэра города. Фото: "Инстаграм" Дениса Кривосудова
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Житель Красноярска набил себе на руке татуировку с лицом главы города Сергея Еремина. Официальный получился портрет – при галстуке. Имя обладателя уникальной татуировки остается пока неизвестным, а вот мастер Денис Кривосудов известен многим. У него есть свой аккаунт в «Инстаграме», вот туда он и выложил фотографию своей работы. И подписал: «Друзья привет, сегодня я сделал портрет нашего мэра – Сергея Васильевича Еремина, правда, портрет не успели закончить 1 сеанс, будем продолжать». И ниже – пояснение, почему обладатель тату пошел на такой шаг: чтобы выразить «благодарность за преображение и благоустройство Красноярска».

krivosudovkrivosudov
Житель Красноярска набил на руке татуировку с портретом мэра города
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В последнее время краевой центр и в самом деле преобразился: закуплено много новой коммунальной техники для уборки улиц, разбиты и благоустроены десятки скверов и других общественных пространств. Меняется освещение на улицах и в целом декоративно-художественный подход к украшению улиц города и многое другое.

Интересно будет услышать реакцию самого Сергея Еремина на поступок красноярца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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