Врешь, не заклюешь: под Красноярском полицейский спас крота от атаки ворон

Под Красноярском полицейский спас крота от атаки ворон. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как новая серия знаменитого чешского мультика про крота, только - на самом деле. Под Красноярском полицейский спас зверька от напавшей на него стаи ворон и стал героем соцсетей.

Все случилось в конце октября в Железногорске (закрытом городке километрах в 40 от краевого центра). Инспектор ГИБДД Алексей Семиков шел на работу и вдруг увидел странную сцену. Над тротуаром около одного из домов кружила стая ворон. Хищные птицы атаковали небольшого зверька с темной шерсткой. Подбежав поближе, полицейский понял: вороны напали на крота.

Как подземный житель оказался на дороге, выяснять было некогда. Несмотря на то, что у крота мощные лапы с когтями, которыми он роет километровые туннели, на поверхности он неуклюж и беспомощен. Так что спастись самому у животного не было ни одного шанса. Казалось, вот-вот, и вороны забьют его клювами.

Если бы не инспектор ГИБДД Алексей Семиков, беспомощное животное погибло бы. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Благо, подоспел Алексей. Увидев, как бьется на асфальте беззащитный зверек, разогнал ворон и подхватил его на руки.А позже – когда птицы разлетелись – отнес в ближайший лес, чтобы выпустить на волю.

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Эти фотографии появились в сообществе любителей походов в красноярский заповедник «Столбы» и сразу же разлетелись по соцсетям и интернет-СМИ Красноярска. На снимках соболек, крупным планом.

Сразу же появился логичный вопрос: как удалось снять дикого зверя так близко? Соболи – животные осторожные, в любой непонятной ситуации у них инстинкт самосохранения побеждает даже сильное любопытство (подробнее).