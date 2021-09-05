Погода в Красноярске на неделю: синоптики обещают резкое потепление 6-10 сентября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на неделю 6-10 сентября 2021 будет радовать жителей города практически до конца недели. Синоптики обещают резкое потепление, солнце, но продолжит бушевать сильный ветер.

По прогнозу GISMETEO, в понедельник 6 сентября в Красноярске ожидается дневная температура до +18 градусов. Будет солнечно и без осадков, но подует сильный восточный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Ночью похолодает до +5 градусов. Атмосферное давление 748-751 мм рт. ст.

Во вторник начнет теплеть. Днем 7 сентября синоптики обещают +19 градусов и солнце. Дождей не ожидается, зато стихнет ветер. Максимальные порывы – до 5 метров в секунду. Ночью температура опустится до +6 градусов. Атмосферное давление 747-749 мм рт. ст.

В среду 8 сентября в Красноярск вернется летняя погода. Днем воздух прогреется до +22-23 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Сильного ветра также не ожидается, максимальные порывы – до 6 метров в секунду. Ночь будет относительно теплой – до +8 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться – 743-747 мм рт. ст.

В четверг же температура опустится. 9 сентября в Красноярске 2021 похолодает – до +20 градусов, а ветер усилится до 11 метров в секунду. При этом будет пасмурно, небо скроется за тучами, а ближе к вечеру пойдет небольшой дождь. Ночью синоптики обещают тепло до +11 градусов. Атмосферное давление 734-741 мм рт. ст.

В пятницу 10 сентября в Красноярске ожидается непогода. Днем похолодает до +16 градусов. Будет пасмурно, возможны осадки. Синоптики обещают сильный ветер, порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление нестабильное – 734-742 мм рт. ст.

В целом прогноз погоды синоптиков от GISMETEO сходится с данными на первую декаду сентября 2021 от Гидрометцентра.

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