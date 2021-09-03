«КрасАвиа» привезет северным библиотекам более 1000 книг

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «КрасАвиа» необычно поздравит жителей удаленных районов Красноярского края с Днем знаний. Центральные библиотеки Хатанги, Туры, Байкита и Ванавары получат в подарок от компании новую художественную и документальную литературу.

Также, благодаря «КрасАвиа», пополнить фонды своих библиотек смогут Ванаварский детский дом, школы-интернаты в Туре и Хатанге.

Все книги гигантской посылки из 50 коробок - нужные и долгожданные, все они выбраны директорами школ, специалистами отделов комплектования библиотек.

Это книги из коллекций партнера акции - издательского дома «Комсомольская правда»: художественные произведения классиков из школьной и внеклассной программ, «Великие полководцы», «Великие правители», «Великие поэты», «История России в романах», «Лучшие современные художники», «Музеи мира», красочные детские книги и периодика, а также уникальные документальные издания – «Перевал Дятлова», «Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО».

Первая посылка из 142 книг уже доставлена в Туринскую среднюю школу-интернат Немтушкина.

В год науки и 60-летия первого полета человека в космос - особый подарок от «КрасАвиа» северным читателям: книга «Юрий Гагарин» и коллекция «Великие умы». Это знаменитая серия из 30 томов об ученых России. В коллекции есть тома, посвященные легендарным ученым, конструкторам, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю мировой авиации, - Николай Кибальчич, Михаил Миль, Андрей Туполев, Павел Сухой и другие. Возможно, их примеры привлекут молодежь и поддержат продолжение династий, которыми славится полярная авиация Красноярского края.

- «Авиакомпания «КрасАвиа» базируется в том числе в Эвенкии и Хатанге и для нас важно организовать не только качественное и стабильное авиатранспортное сообщение. Мы считаем себя обязанными участвовать и в социальных инициативах для местных жителей, особенно для детей. Надеемся, что каждая книга найдет своего читателя и на многие годы вперед станет подспорьем в формировании высокого уровня образования и культуры региона» - уверен Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвиа».

Первая посылка из 142 книг уже доставлена в Туринскую среднюю школу-интернат им. А.Н. Немтушкина.

- Очень рады посылке, замечательные книги для всех школьных ступеней, -говорит директор школы Алитет Павлов. – В рамках сметы мы не можем купить разную литературу, а детям, конечно, хочется, чтобы в библиотеке были не только учебники. Дети на Севере читают. Кстати, в вашей посылке мы обнаружили еще и раскраски, поэтому будем и читать, и рисовать.

Справка «КП»

АО «КрасАвиа» – одна из крупнейших региональных авиакомпаний, выполняющая полёты во многие регионы России. Ее основная задача - социально значимые перевозки на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера Красноярского края. В парке более 50 воздушных судов.

«КрасАвиа» ведет активную социальную политику, уделяет большое внимание молодежи, профориентационной деятельности, сотрудничает с крупными вузами в образовательной и научно-технической областях, подготовке квалифицированных кадров.