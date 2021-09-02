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Происшествия2 сентября 2021 15:14

Школьник из Красноярска приехал на линейку за рулем «наглухо» тонированной «девятки»

Девятиклассник купил автомобиль за 55 тысяч рублей
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Школьник из Красноярска приехал на линейку за рулем «наглухо» тонированной «девятки». Фото: ГИБДД Красноярск

Школьник из Красноярска приехал на линейку за рулем «наглухо» тонированной «девятки». Фото: ГИБДД Красноярск

Отличился ученик красноярской школы №144 в Солнечном. 17-летний девятиклассник решил удивить учителей и товарищей. И ему это удалось. Юноша приехал на школьную линейку за рулем «наглухо» тонированной «девятки». Оделся подросток также по-праздничному – пиджак, брюки – все как положено.

Однако полноценно покрасоваться перед одноклассниками юному водителю не удалось. Прямо возле школы подростка остановил инспектор ГИБДД. Полицейским девятиклассник рассказал, что купил машину в августе за 55 тысяч рублей.

На молодого водителя завели административный материал за езду без прав. Ему грозит штраф – от 5 до 15 тысяч рублей. Также нарушителю придется ответить за тонировку «в ночь».

Сейчас машина находится на спецстоянке. Инспекторы проводят проверку, а родителям юноши предстоит неприятная встреча с сотрудниками ПДН:

- Информация об инциденте передана в ПДН, решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за ненадлежащий контроль за несовершеннолетним, - сообщают в ГИБДД по Красноярскому краю.

В Красноярске девятиклассник приехал на линейку на тонированной «в ночь» девятке

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