13-летняя школьница на иномарке врезалась в КАМАЗ в Красноярском крае Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае 13-летняя школьница стала виновницей ДТП. Девочка на иномарке друга своей мамы залетела под КАМАЗ, едва не покалечив себя и своих подруг, сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло около четырех утра под Красноярском. Как выяснилось, мама школьницы и ее сожитель в это время были на работе. Та решила взять ключи от машины и прокатиться вместе с подругами, но на трассе она не справилась с управлением, и авто на полном ходу залетело под стоящий у обочины КАМАЗ.

- Благодаря использованию ремней безопасности все участники ДТП получили ушибы и ссадины, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Теперь семье предстоит встреча с инспекторами по делам несовершеннолетних.