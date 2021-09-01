В Красноярске со 2 по 6 сентября обещают заморозки до -3 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Среднесибирское УГМС предупреждает красноярцев о резком похолодании. Со 2 по 6 сентября в южных и центральных районах края, в том числе и в Красноярске, ожидаются заморозки до -3 градусов:

- Со 2 по 6 сентября в центральных и с 3 по 6 сентября в южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов, - передают синоптики.

Кроме того, в ночь на 2 сентября на юге края ожидаются грозы. Ночью и утром в Красноярске и окрестностях синоптики прогнозируют туман. Также в центральных районах сохраняется опасность возникновения пожаров.

Синоптики GISMETEO и Гидрометцентра дают более оптимистичных прогноз. Со 2 по 6 сентября в Красноярске ночные температуры ожидаются в пределах +4-10 градусов, а дневные – в пределах +16-20 градусов. 2-3 сентября облачность и возможны осадки.

Добавим, что «КП-Красноярск» опубликовала прогноз погоды в Красноярске на весь сентябрь 2021. Ознакомиться можно по ссылке.

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