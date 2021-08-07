В красноярской Зеленой Роще сгорело сразу четыре квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

Возгорание началось вечером 7 августа в Красноярске, в жилом доме по проспекту Ульяновский, 14. Пожар начался в одной из квартир на 7 этаже - по информации МЧС, огонь распространился с балкона - там хранились личные вещи владельцев.

Вскоре пламя перекинулось на соседний восьмой этаж - очевидцы сообщают, что, по меньшей мере, сгорело четыре квартиры. Из-за большого количества дыма и быстро распространяющегося огня, жильцам дома пришлось в срочном порядке эвакуироваться.

По данным МЧС, всего эвакуировано 150 человек, пожарные спасли 17 человек, из них - 7 детей.

Сейчас пожар успешно локализован, к счастью, обошлось без пострадавших. Точные причины возгорания пока не установлены.

Депутат Елена Пензина в своем телеграм-канале сообщила, что без вещей оказались 98 человек:

- Нужна помощь. Детей 5 человек двое взрослые и трое маленькие 3, 4 и11 лет бабушка 86 лет, ну и соответственно ещё двое взрослых.