В Красноярском крае сгорел дом для 12 семей

Пожар в 12-квартирном доме. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Трагедия для 12 семей в поселке Октябрьский Богучанского района, жителей 2-этажного 12-квартирного брусового дома: сегодня ночью в 01.49 по местному времени загорелась кровля и квартира №5 на 2 этаже примерно на площади 300 кв.м. В доме проживало 12 семей, 25 человек, из них 9 детей, предположительно, все они успели выйти из дома и сейчас находятся у родственников.

К тушению пожара привлечено 30 человек и 10 единиц техники. Локализовать пожар удалось только утром в 9.20. Площадь пожара 700 кв.м.

О причине пожара пока не сообщается, но известно, что в этом доме печное отопление. Также пока нет сведений о том, был ли в квартире, с которой начался пожар, хозяин или его не было.

Напомним, сильные морозы провоцируют увеличение бытовых пожаров, причинами которых по-прежнему являются печи, обогреватели и перегруз электропроводки. На 29 января в крае уже зафиксировано 697 пожаров, в прошлом 2020 году на эту же дату пожаров было 502. В этом году погибли в огне 45 человек, за аналогичный период прошлого года – 21 человек.

Инспектора надзорной деятельности разъясняют жителям частного сектора правила пожарной безопасности в жилых домах, особое внимание многодетным семьям, пожилым и одиноким людям.