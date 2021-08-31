Директор театра на Малой Бронной о прерванном спектакле Евгения Миронова в Красноярске: «Некорректно вторгаться в жизнь чириканьем звонков»

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Фото: Фонд Прохорова

...На сцене красноярского драмтеатра – «Горбачев». Постановка - пронзительные маленькие истории о жизни четы Горбачёвых. Михаил Сергеевич – звезда первой величины Евгений Миронов, Раиса Максимовна – легендарная Чулпан Хаматова. Билеты достать было непросто – в интернете их раскупили за 15 минут (спектакль «Горбачев» прошел в минувшее воскресенье 29 августа в рамках фестиваля «Театральный синдром», организатором которого является Фонд Михаила Прохорова). Но бурное обсуждение спектакля развернулось не вокруг сюжета или именитых актеров. А после поста зрительницы Татьяны Драко (медиаперсона Красноярска, представитель турбизнеса, преподаватель иностранных языков). «Знаете, вчера вот было тоже разочарование. В театре. На Горбачеве. На великолепных Чулпан Хаматовой и Евгении Миронове..». Суть разочарования вкратце в следующем. Одни зрители насладились бы лирическими маленькими историями о жизни четы Горбачёвых (из них состоит постановка), если бы другие не сидели... в гаджетах. Треньк, клик, плеск, дрыг - то в одном, то в другом ряду вспыхивали экраны мобильников. «Горбачев» не выдержал.

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Фото: Фонд Прохорова

«В зале в очередной раз зазвонил на всю громкость телефон», - пост зрительницы, которые потом поддержали и другие очевидцы. – «Миронов попросил всех достать свои телефоны и проверить, выключен ли звук. Вышел из роли. Вошёл в роль. Продолжил спектакль. Но телефоны снова звонили, присылали смс и сообщения из мессенджеров... Я очень боялась, что они просто уйдут со сцены... Ребят, откуда такое неуважение?! Ну, в театре оперы, где тоже бесконечно звонят телефоны, мне объясняют, что очень много бабушек, они не умеют отключать, войди в положение и не нервничай по этому поводу. Но вчера бабушек-то особо не было. Почему нельзя отключить звук?! Не умеешь выключать, выруби к чертям. Ты же не президент и не отвечаешь за красную кнопку и можешь 3 часа быть без связи. Уважай актёров, уважай людей вокруг!!! Так вот вопрос к администрации театров и Филармонии - может быть вам уже ставить глушилки мобильной связи в зал?!».

Евгений Миронов. Фото: Фонд Прохорова

Что сказать? Тема, как говорится, яркая. В театре зрителей обижать не хотят: мол, кто-то просто не знает, как выключить звук, кто-то забыл, все простительно... Но другие уверены: дело не в этом. А в театре не то, что телефоны, ни одна муха не должна жужжать...

ДОСЛОВНО

Елена МИРОНЕНКО, экс-министр культуры Красноярского края, директор московского Театра на Малой Бронной

- Проблема звонков на спектаклях зависит от общей культуры поведения. Мобильный этикет, к сожалению, пока не до конца сформирован. Зрители, которые часто приходят к нам в театр на спектакли, уже понимают, что звонки и светящиеся экраны гаджетов отвлекают не только артистов, но и людей, находящихся рядом. Чем более светская премьера и чем больше не театральной публики - тем чаще звонки и светящиеся экраны в зале. Как говорит мой друг, выдающийся пианист Денис Мацуев - и это хорошая новость, значит, у нас появляется новая аудитория. Которая скоро научится отключать сигнал. Уровень громкости сигнала в повседневной жизни, не только в театрах, мне кажется, более актуальная тема для обсуждения. Я постоянно хожу с телефоном на беззвучном режиме, не только на спектаклях, считаю некорректным вторгаться в жизнь окружающих чириканьем сообщений или звонков. Новая цифровая культура требует времени для осмысления, думаю, придём к этому через несколько лет. Радикальные способы лишь вызовут отторжение и волну неприятия. Так что предлагаю набраться терпения.

Елена Мироненко Фото: Мария ЛЕНЦ

Алена Керрол, театральный блогер:

- Сейчас до того дошла эта проблема, что практически на всех спектаклях сами актеры, ведущие, в разных формах просят отключать гаджеты. Отношусь к такому поведению зрителей резко отрицательно, считаю верхом невоспитанности. На каждом спектакле хоть один раз, но телефон у кого-нибудь зазвонит. Но один раз – простительно. Но раз за разом – это уже из ряда вон. И это не только на спектакле с Мироновым и Хаматовой происходило. К нам приезжал Евгений Гришковец – то же самое. Да это беда не только провинции... И дело не в том, что кто-то не знает, как пользоваться мобильником. Люди думают, что если им не звонят, то их как бы нет. Всегда на связи, каждую минуту у телефона. Но вы же пришли на спектакль, слушать другого человека, отдохнуть – так отдыхайте. Возможно, мы не совсем понимаем этих людей. Мы живем в такое насыщенное время, но отношения с телефоном должны как-то регулироваться. На спектакле телефон не уместен – просто сбивает весь настрой.

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