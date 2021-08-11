Известный фигурист Алексей Ягудин извинился, что не заметил в Красноярске смог. Фото: "Инстаграм" Алексея Ягудина

Алексей Ягудин в Красноярске – частый гость, он никогда не скрывал, что ему нравится город, здесь у него много друзей. В 2016 году он даже привел любимую женщину Татьяну Тотьмянину в красноярский ЗАГС и позвал в свидетели самого губернатора. А затем помогал в подготовке Универсиады-2019. А тут – такой прокол, что пришлось извиняться перед жителями города. Обронил слово, не подумав. Но ведь не со зла же.

Началось все с того, что Алексей приехал в Красноярск на съемки передачи «Герои спорта», приуроченную к Дню физкультурника. Работали со съемочной командой в центре города, на набережной. Затем выложил несколько фотографий на своей странице в «Инстаграме». В комментариях подписчики обратили внимание на фон – над городом сейчас навис дым от лесных пожаров в Якутии. А когда Алексей ответил, что не заметил смога, на него тут же навалился шквал критики за это. Так, что комментарии к этому посту пришлось закрыть. Взамен он сделал второй пост, где объяснил свои слова:

- Когда я писал, что не ощутил смога, я был искренен. И вообще не ожидал такой реакции. В чем я не прав? Я не считаю себя большим интеллектуалом и признаю, что совершил глупость, не проанализировав масштаб беды для горожан, написав в комментариях, что не видел смог. Но на тот момент я никого не обманывал.

Несмотря ни на что, Алексей Ягудин пожелал Красноярску и горожанам голубого мирного неба и повторил: «Люблю Ваш город. Ваш Леша Ягудин».