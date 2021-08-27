В Красноярске опубликовали программу мероприятий проекта «В центре Мира» на грядущие выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

28 и 29 августа проспект Мира в Красноярске вновь станет пешеходным впервые с июня. Организаторы рассказали, чем будут удивлять красноярцев на этот раз. Публикуем программу мероприятий проекта «В центре Мира» на грядущие выходные.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В районе сквера Пушкина

- 12:00 по 16:00 часов – саксофонист на балконе. В 16:00 часов его сменит диджей;

- С 13:00 часов пройдет мастер-класс по художественной гимнастике;

- В 15:00 часов – диковинная забава – японский волейбол. Поиграть могут все;

- С 16:30 часов мастер-класс по танцам «Потанцуй со мной»;

- Около 18:00 часов – любой желающий может попробовать сдать нормативы ГТО;

- Около 19:30 – перед красноярцами выступит кавер-группа Rolls-Royce Band;

- 21:30 – открывается кинотеатр под открытым небом «Конек-Горбунок».

Зеленое полотно на Кирова

- С 14:00 часов – развлекательная программа по мотивам «Вредных советов» Остера. Удивлять красноярцев будут аниматоры и огромная панда;

- Примерно в 19:00 часов фитнес-тренировки для взрослых на траве.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У памятника Поздееву

- 14:00 часов – часовая детская программа;

- Затем концерт «Поем любимые песни», после которого все желающие могут спеть что-то вместе с артистами;

- А потом - эстрадные песни от студии вокала Solo;

- В 19:00 часов – интерактивная площадка телеканала «Енисей».

На переулке Поздеева

- С 11:30 часов – игры, мастер-классы и выставки для фанатов вселенной Гарри Поттера;

- С 16:30 часов – мастер-класс по сборке робота.

Напомним, что подготовка к проекту «В центре Мира» начнет уже вечером 27 августа. Движение автомобилей закроют с 20:30 часов 27 августа до 23:00 часов 29 августа 2021.

Схема перекрытия следующая:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- по Мира – от Перенсона до Обороны;

- по Диктатуры Пролетариата – от Мира до Ленина;

- вдоль здания Краевой научной библиотеки – от Мира до Карла Маркса;

- по Кирова – от Ленина до здания на Кирова, 23.

С 21:00 часов 4 июня перекроют движение и запретят остановку транспорта на следующих участках:

- по Мира – от Перенсона, 85 по Мира; от Мира, 87 до Мира, 93;

- по Кирова – от Кирова, 23 до Карла Маркса.

Изменится и схема движения общественного транспорта на пешеходном проспекте Мира

Автобусы №№3, 36, 37, 55 и 56 в сторону ЖД-вокзала при выезде с Коммунального моста будут ехать по Маркса, с поворотом на Сурикова, с выездом на Ленина, после чего по привычным схемам движения.

Автобусы №12 и 85 поедут по Ленина. Маршрут №64 пойдут по Марковского, затем по Вейнбаума с выездом на Ленина.

В обратную сторону:

Маршруты №№3, 12, 36 и 85, будут поворачивать с Мира на Горького и выезжать на Карла Маркса, а затем по привычным схемам.