Возможной причиной гибели более тысячи оленей на Таймыре стали якутские пожары

Причиной гибели более тысячи оленей на Таймыре могли стать якутские пожары Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты министерства экологии Красноярского края продолжают мониторить ситуацию на Таймыре, где в начале августа погибли более тысячи северных оленей. Напомним, на берегу реки Казачья, недалеко от поселка Хатанга, местные жители обнаружили туши животных.

Поначалу была версия, что это дело рук браконьеров. В полиции подтвердили, что на двух тушах в действительности имелись следы огнестрела. Однако основная часть погибших – молодняк. К тому же количество их выросло с нескольких десятков до более тысячи. Местные власти даже объявили локальный режим ЧП. Ясно одно – олени погибли не от рук человека. Тогда кто или что стало причиной?

По словам специалистов, сейчас идет сезонная миграция диких северных оленей к местам зимовки. Путь оленей пролегает из Таймыра в Эвенкию. Крупные скопления копытных сейчас отмечено на реках Хатанга и Хетта. Водные переправы – самый сложный и уязвимый этап миграции, особенно для молодых особей. Ширина рек в отдельных местах достигает более двух километров. Не каждый олень их преодолеет.

Ширина рек, которые преодолевают олени, на Таймыре может достигать 2 километров Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- На месте работали специалисты министерства, ветеринарной службы и сотрудники правоохранительных органов. Согласно ветеринарному заключению признаков заболевания у животных не найдено, пулевых ранений также не обнаружено. Причиной гибели оленей стала вода в легких, - рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.

Ученые также выдвигают гипотезу, что при переправе через реку животные могли потерять ориентир из-за сильного задымления, которое именно в эти дни фиксировали в регионе по причине лесных пожаров в Якутии. Плюс их могло что-то напугать, например, проходящие мимо лодки. Или же выстрелы браконьеров – этот момент как раз и выясняет полиция.

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«Большинство северных оленей могли погибнуть сами: в Хатанге найдены туши 56 животных

Новость о том, что неподалеку от таймырского поселка Хатанга найдены десятки туш погибших северных оленей, появилась сегодня, 11 августа, и быстро распространилась по новостным интернет-порталам и мессенджерам. Общественность в гневе: если это дело рук браконьеров, то судить их нужно по самой суровой статье (подробнее).