Большинство северных оленей могли погибнуть сами: в Хатанге найдены туши 56 животных

На месте побывали местные полицейские, ветеринар, охотовед Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость о том, что неподалеку от таймырского поселка Хатанга найдены десятки туш погибших северных оленей, появилась сегодня, 11 августа, и быстро распространилась по новостным интернет-порталам и мессенджерам. Общественность в гневе: если это дело рук браконьеров, то судить их нужно по самой суровой статье.

Напомним, что утром 3 августа местные жители обнаружили на берегу реки Казачья (это в 5 километрах от поселка) десятки погибших и раненых оленей. Большинство из них – молоднях. У некоторых были следы огнестрелов, выводы напрашивались сами собой, сообщает Хатанга.рф.

В краевой полиции дали официальный комментарий. Массовая гибель северных оленей была зафиксирована государственным инспектором министерства экологии края, который занимается надзором животных на Таймыре. На месте побывали местные полицейские, ветеринар, охотовед. Они насчитали 56 погибших особей. И только у двух из них подтвердилось наличие огнестрельных ран, ставших причиной смерти. Таким образом, браконьеры имели место быть. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

А что же с остальными?

- Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения – прокомментировали в полиции.

В министерстве экологии Красноярского края рассказали, что северные олени уже начали переселение из Таймыра на юг, в Эвенкию. В начале августа специалисты зафиксировали миграцию крупных стад животных. Их приблизительная численность составила около 70 тысяч особей. Значительным препятствием для животных становятся водные переправы. Им приходится одномоментно и массово преодолевать расстояния до двух и более километров по реке. Это испытание для оленей и, в первую очередь, для молодняка, которое проходят не все. Возможно, так произошло и на реке Казачьей.

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Раненый теленок лежит на песке возле самой воды, поджав под себя ноги, и совершенно не понимает, что происходит. Природный инстинкт диктует ему, что он должен находиться рядом со своей матерью. Самка лежит рядом, с окровавленной головой, она уже никогда не поднимется. А неподалеку еще туши северных оленей – лежат на берегу, убитые и раненые (подробнее).