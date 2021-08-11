«Десятки убитых, столько же раненых»: в Хатанге браконьеры расстреляли мигрирующих северных оленей

В Хатанге браконьеры расстреляли мигрирующих северных оленей. Фото: Хатанга.рф

Раненый теленок лежит на песке возле самой воды, поджав под себя ноги, и совершенно не понимает, что происходит. Природный инстинкт диктует ему, что он должен находиться рядом со своей матерью. Самка лежит рядом, с окровавленной головой, она уже никогда не поднимется. А неподалеку еще туши северных оленей – лежат на берегу, убитые и раненые.

Эту жуткую картину увидели жители таймырского поселка Хатанга 3 августа. «Такового вопиющего акта жестокости к животным Хатанга еще не знала в своей истории. В ночь со 02 на 03 августа в окрестностях села были буквально расстреляны десятки оленей. От спуска с поселка до реки Казачья берег усыпан телятами и важенками, которые погибли не только от того, что не смогли переплыть или от переохлаждения, но и от убийства, что подтверждают фотографии неравнодушных людей», - сообщает портал Хатанга.рф.

Хатанга.рф

Сегодня эту новость подхватили десятки информационных интернет-ресурсов, телеграмм-каналы, зоозащитные общества. Градус возмущения нарастает. Краевая полиция пообещала разобраться и прокомментировать случившееся. Несомненно одно: это дело рук браконьеров, убивавших ради «спортивного интереса».

В министерстве экологии Красноярского края сообщают, что северные олени уже начали свою миграцию из Таймыра на юг, в Эвенкию. В начале августа специалисты зафиксировали миграцию крупных стад животных. Их приблизительная численность составила около 70 тысяч особей. Значительным препятствием для животных становятся водные переправы. Им приходится одномоментно и массово преодолевать расстояния до двух и более километров по реке. Это испытание для оленей и, в первую очередь, для молодняка, которое проходят не все.

Судя по всему, браконьеры нарочно поджидали ослабевших животных на берегу реки Казачьей, чтобы сподручнее было стрелять. Местные жители уже начали свое расследование и ждут от властей, что они помогут найти и наказать виновных.