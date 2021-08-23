Пестициды и агрохимикаты возьмут под контроль Фото: Мария ЛЕНЦ

Используем по правилам

Применение пестицидов и агрохимикатов является одной из составляющих в технологии выращивания растениеводческой продукции. Но, несмотря на экономическую эффективность, применение пестицидов может иметь негативные последствия. При нарушении правил транспортировки, условий хранения и регламентов применения пестицидов создаются предпосылки загрязнения окружающей среды, растительной продукции, продовольственного сырья.

Чтобы обеспечить учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), в России создается Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА).

Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, регистрироваться в ФГИС ППА, закрепляется ст. 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Какие данные нужны

Регистрация ИП и юрлиц в указанной системе будет осуществляться по заявлению в территориальное управление Россельхознадзора. Для регистрации предоставляются данные о хозяйствующем субъекте, виды деятельности, связанные с обращением пестицидов и агрохимикатов, перечень и название площадок (например, кадастровый номер земельного участка, на котором планируется применение пестицидов и (или) агрохимикатов, склад с указанием адреса) и другая информация.

Также хозяйствующий субъект должен предоставить в Управление Россельхознадзора сведения о лицах, которые уполномочены им на внесение в информационную систему достоверных сведений о партии пестицидов и агрохимикатов, включая торговое наименование, действующие вещества препарата, номер свидетельства о государственной регистрации, страну происхождения, объем и номер партии, информацию о сделках с партией пестицидов, об их применении, включая кадастровый номер земельного участка, где запланировано применение пестицидов и агрохимикатов; способ, дозировку, дату применения, информацию об обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении пестицидов и агрохимикатов и другую информацию.

Позаботьтесь заранее

Формирование, ведение и актуализация сведений данной ФГИС будет осуществляться на базе Единого реестра хозяйствующих субъектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер» и будет подобна той, что создана для прослеживаемости животноводческих грузов.

Для реализации новых требований законодательства управление Россельхознадзора по Красноярскому краю с 1 июля текущего года открыло прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для регистрации в ФГИС ППА.

Рекомендуем хозяйствующим субъектам, деятельность которых связана с обращением пестицидов и агрохимикатов, заблаговременно направить соответствующую заявку.

ВАЖНО

Регистрация осуществляется без взимания платы. С 1 июля 2022 года хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в ФГИС ППА, не смогут осуществлять обращение пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации. Возникающие вопросы по порядку регистрации можно направлять на адрес электронной почты krasn.zemkontrol@mail.ru либо обращаться по телефону (391) 226-69-05.

Нина Ерохина, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю