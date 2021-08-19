День российского флага в Красноярске 2021: программа мероприятий, главные события Фото: Мария ЛЕНЦ

День российского флага в Красноярске 2021 будут праздновать уже в грядущее воскресенье – 22 августа. Массовых мероприятий естественно не будет, так как ситуация с коронавирусом остается напряженной, а ковидные ограничения никто не отменял. Однако это не значит, что Красноярск полностью останется без каких-либо мероприятий. Публикуем программу мероприятий и главные события на День российского флага в Красноярске 2021.

Праздничная подсветка Коммунального моста в День российского флага в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе МКУ «УДИБ», вопрос о подсветке фонтанов еще решается. Традиционная праздничная подсветка Коммунального моста же будет 22 августа, с наступлением темноты он окрасится в цвета российского триколора. Также, красноярский «Биг Бен» будет играть гимн России каждые три часа с 9:00 до 21:00 часов.

100-километровый заплыв на Красноярском водохранилище

Мероприятие пройдет с 20 по 22 августа – в честь Дня российского флага в Красноярске 2021. 10 пловцов выйдут на старт 19 августа. Их задача – за три дня преодолеть 100 километров сменяя друг друга – от Даурска до залива Шумиха – у Дивногорска.

22 августа участники марафона будут плыть с российским флагом в руках, а после заплыва триколор будет установлен на набережной.

В течение всего заплыва за безопасностью участников будут следить спасатели.

Кинопоказ в День российского флага в Красноярске 2021

20 августа в 15:00 часов в «Енисей кино» состоится кинопоказ в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Показывать будут документальный фильм «Государственные символы России. Фильм 2 «Флаг России» (2007 г. 42 минуты).

Зрители узнают об истории изменений государственных флагов России, с XIII века.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнение

19 августа в преддверии Дня российского флага первые лица Красноярского края наградили работников силовых ведомств. В мероприятии принимали участие глава региона Александр Усс, глава краевого МЧС Игорь Лисин, начальник МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, прокурор края Роман Тютюник и другие.

Со списком награжденных можно ознакомиться на сайте МВД по Красноярскому краю.