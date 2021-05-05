Подросток из Канска, который собирался «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре, выпущен из СИЗО Фото: Мария ЛЕНЦ

Подросток из Канска, который планировал «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, выпущен из СИЗО домой. Об этом сообщают его адвокат Владимир Васин и правозащитник Павел Чиков. 15-летнего Никиту У. и несколько других подростков обвиняют в том, что они проходили обучение для последующего участия в террористической деятельности. И «подрыв» здания силовиков в виртуальном пространстве, по мнению обвинения, как раз часть такого обучения.

Подросток провел в изоляторе почти 11 месяцев. 30 апреля краевой суд рассмотрел апелляцию адвокатов и признал незаконным решение от 6 апреля о продлении его задержания. Обвиняемого выпустили, никакой другой меры пресечения не назначили. Сам он за собой вины не признает. По мнению Владимира Васина, сейчас самое главное, что подросток дома. В дальнейшем защита намерена доказать его невиновность в суде