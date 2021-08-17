Мальков сибирского осетра выпустили в Енисей на севере Красноярского края

16 августа дочерние предприятия «Норникеля» - АО «Норильсктрансгаз» и ООО «Норникель технические сервисы» - выпустили в Енисей в районе Дудинки 65 тысяч мальков сибирского осетра. Эта ценная рыба находится под угрозой исчезновения и относится к краснокнижным. Вложения компании в акцию по восполнению запасов осетра составили 6,5 млн рублей.

Мальков выращивали на базе Норильского рыбоводно-инкубационного завода. На предприятии предусмотрены все условия для того, чтобы особи достигли необходимой массы и оказались приспособлены к жизни в естественной среде.

Как рассказала главный рыбовод завода Валентина Задойнова, возраст выпущенных в Дудинке рыб 1,5 месяца, вес – 1,4 грамма: «Мощности нашего завода позволяют выращивать более 200 тысяч мальков сибирского осетра. Мы содержим рыбу в бассейнах, которые подвергаются регулярной санитарно-профилактической обработке, кормим молодь натуральными и специальными искусственными кормами. Как итог: осетр к моменту выпуска ощущает себя хорошо».

Состоявшийся выпуск – далеко не первый для «Норникеля». Только за последние пять лет благодаря компании в Енисей выпущено более 1 млн 200 тыс. мальков сибирского осетра. Одна из последних акций состоялась в прошлом месяце на Прутовском мелководье в Енисейском районе Красноярского края. Компания также восполняет запасы хариуса, гольца и других пород в рамках обширной программы по зарыблению. Эта программа, в свою очередь, является частью деятельности «Норникеля» по снижению нежелательного воздействия производства на окружающую среду.

«Норникель» поддерживает биоразнообразие и приумножает редкие и ценные биологические виды на всех территориях своего присутствия. Мы занимаемся зарыблением на регулярной основе и проводим выпуски по несколько раз в год. Такие акции очень важны, так как ориентируют на бережное отношение к природе», - прокомментировал начальник управления экологического контроля Заполярного филиала «Норникеля» Станислав Царенко.

Ежегодно «Норникель» выделяет на зарыбление десятки миллионов рублей. В дальнейших планах компании не только финансирование выращивания и выпуска мальков, но и строительство двух рыборазводных заводов на Таймыре.