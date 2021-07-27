Енисей пополнился на 200 тысяч мальков сибирского осетра при поддержке «Норникеля»

Фото: Александра Павленко

Выпуск состоялся на Прутовском мелководье. Это особо охраняемая природная территория, созданная в Енисейском районе края специально для сохранения популяции ценных пород рыб.

Выращивались мальки на ООО «Малтат» — рыбоводном комплексе, расположенном в поселке Приморск Балахтинского района. «Норникель» уже более 5 лет сотрудничает с комплексом и всего за это время выпустил в Енисей более 1 млн 200 тыс. штук осетра. Эта ценная рыба находится под угрозой исчезновения и относится к краснокнижным, так как в прошлом веке добывалась сотнями тонн. До сих пор ее популяция восстанавливается очень медленно, несмотря на запрет промысла.

Фото: Александра Павленко

Компания также восполняет запасы хариуса, гольца и других пород в рамках обширной программы по зарыблению, инициированной в соответствии с научными рекомендациями. Эта программа, в свою очередь, является частью деятельности «Норникеля» по сохранению биоразнообразия.

«Экологическая безопасность и поддержание разнообразности живой природы являются приоритетами для „Норникеля“. Мы делаем все возможное для сохранения уникальных биологических видов на всех территориях нашего присутствия. И сегодняшний выпуск в Енисей осетровой молоди — яркий тому пример», — заявил начальник управления промышленной экологии Заполярного филиала «Норникеля» Юрий Семенов.

По словам экспертов, деятельность компании по зарыблению Енисея крайне актуальна, так как на численность популяций серьезно влияют антропогенные факторы.

«В мае этого года мы провели экспедицию, которая показала, что на реке есть проблемные участки с высоким уровнем загрязнения. Идет очень серьезное техногенное влияние, и нормативы качества воды, допустимые для объектов рыбохозяйственного значения, соблюдаются далеко не везде. Соответственно, рыбная популяция получает ощутимое воздействие. Я уже не говорю про браконьерство на Енисее – это всем известный печальный факт. Результат такого негативного влияния – уменьшение численности популяций по отдельным видам. Поэтому то, что делает компания «Норникель» - это очень актуально и важно для сохранения биоразнообразия нашей большой реки», - комментирует сопредседатель российской партии «Зеленые», красноярский экоактивист Сергей Шахматов.

Фото: Александра Павленко

Одним из приоритетов компании является в целом снижение нежелательного воздействия производства на природу. В 2021 году с этой целью Норникель утвердил новую стратегию в сфере экологии, которая охватывает все основные области влияния на окружающую среду, в частности изменение климата, воздух, воду, хвостохранилища и управление отходами, почву и биоразнообразие.