«Понять работу мэра может только тот, кто оказался в шкуре мэра»: мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о последнем разговоре с Петром Пимашковым

Слева Петр Пимашков, справа Сергей Еремин. Фото: eremin__krsk

Смерть второго мэра Красноярска Петра Пимашкова стала полной неожиданностью для всех. Личный помощник Петра Ивановича Любовь Протопопова рассказала, что на здоровье в последнее время он не жаловался. Уход из жизни Петра Пимашкова прокомментировал нынешний мэр Красноярска Сергей Еремин:

Фото: eremin__krsk

- Сложно описать словами, насколько значимую роль он играл в судьбе Красноярска. 15-летие его работы на посту мэра стало целой эпохой развития нашего города. С тех пор и до конца своих дней Пётр Иванович жил одним убеждением – город на Енисее и его жители достойны самого лучшего, - пишет градоначальник в своем инстаграм-аккаунте.

Сергей Еремин вспомнил все достижения Петра Пимашкова на посту главы города: брусчатку на улицах Красноярска, парк «Роев Ручей», развитие Татышева и спорта в целом, фонтаны и многое другое.

Фото: eremin__krsk

Мэр Красноярска отметил, что Петр Пимашков является для него примером и рассказал о последнем разговоре:

- Однажды в качестве напутствия он сказал мне: «Понять работу мэра может только тот, кто оказался в шкуре мэра». Я периодически возвращаюсь к этим словам. Мы всегда были с ним на связи, разговаривали буквально позавчера. Кто же знал, что этот разговор станет последним.

Фото: eremin__krsk

Сергей Еремин добавил, что в день своей свадьбы случайно получил от Петра Ивановича подарок – сервиз, который до сих пор хранится в доме нынешнего градоначальника в качестве семейной реликвии.

- Пётр Иванович, низкий Вам поклон за всё, что Вы до конца дней делали для красноярцев. Спасибо за Ваш пример преданности и любви к родному городу. Вы навсегда в истории Красноярска и в сердцах его жителей. Спасибо Вам, наш дорогой земляк, - подытожил Сергей Еремин.

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