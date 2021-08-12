«Должны были лететь на этом вертолете»: женщина с ребенком чудом не попала на борт разбившегося на Камчатке Ми-8

Вертолет Ми-8 упал в озеро. Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Счастливая случайность или настоящий ангел-хранитель? После того, как произошла трагедия на Камчатке, там 12 августа упал вертолёт с группой туристов на борту, есть серьезно пострадавшие и без вести пропавшие, оказалось, что некоторым пассажиром удалось избежать катастрофы еще задолго до того, как она произошла.

Оксана Н. должна была вместе с маленькой дочерью лететь вместе с другими пассажирам на том самом МИ-8, но в последний момент ей предложили отправиться в полет не 12, а 14 августа. Девушка, скрепя сердцем, согласилась, но, как оказалось, не зря.

Оксана рассказала свою историю в Инстаграме

- А вы бы какие эмоции испытали на моём месте, если бы узнали о крушении вертолета, на котором должны были в это время лететь? У меня просто волосы на голове зашевелились, когда я прочитала о трагедии в новостях. Мы с дочерью вдвоем должны были быть там, но, слава Богу, нас там просто не оказалось, - делится эмоциями с корреспондентом «Комсомолки» туристка. – Борт просто перенесли на субботу, наш полет отложился, пришлось это принять и чуть-чуть изменить планы. Точные причины, почему нас не взяли сегодня в полет я вам не подскажу.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Жители Камчатки уже поздравили туристку и её дочь в соцсетях со вторым днём рождения, девушка рассказала о своей истории в одном из местных пабликов.

- Все-таки есть ангелы-хранители на свете, - добавляет Оксана.

Напомним, что ЧП произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку, по предварительной информации на месте ЧП в это время стоял густой туман. При крушении вертолета выжили восемь человек. Двое из них получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

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Трагедию на Камчатке, где потерпел крушение Ми-8, обсуждают и простые люди, и профессиональные пилоты. Напомним, ЧП произошло около 10:00 часов утра по местному времени (01:00 МСК). Вертолет упал в Курильское озеро во время захода на посадку, по предварительной информации на месте ЧП в это время стоял густой туман. При крушении вертолета выжили восемь человек. Двое из них получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии. (подробнее)

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