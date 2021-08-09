Эти товары стоит закупать уже сейчас: что в красноярских магазинах становится спросом номер один Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто хоть раз готовил ребенка к школе, тот поймет — перед первым сентября полки пустеют, очереди копятся, а время поджимает. Поэтому гораздо лучше купить все заранее — так и время сэкономите, и проще, и если чего-то не хватает, то потом можно докупить без суеты. Мы проехались по крупным магазинам Красноярска и посмотрели, в этом году – где, что, почем?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одежда

Рубашка для мальчика: в среднем 2 500 рублей.

Брюки: от 2 000 до 3 000.

Ботинки: 3 500.

Блузка женская: от 2 000 до 3 000.

Юбка: 1 800 – 2 000.

Платья: 3 000 – 3 500.

Туфли: 3 500.

Пиджак на мальчика: от 3 000 до 6 000.

Пиджак на девочку: от 3 000 до 4 000.

Ранец: 3 000 – 5 000.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В целом, цена на все товары, относящиеся к школьной форме, стоят примерно одинаково в зависимости от категории магазина. Что касается старшеклассников, то они, скорее всего, закупаются в обычных магазинах, не специализирующихся на специальных товарах, так что там цена стандартная — за женскую рубашку, в таком же диапазоне стоят и мужские черные джинсы.

Пиджаки подороже — от 3 000 до 6 000, опять же, все магазины держат разные цены в зависимости от своего «статуса». А вот с обувью сложнее. Цена за детские туфли в обычном обувном магазине в среднем составляет 3 500, как и на обувь для мальчиков. Кроссовки находятся в диапазоне от 2 000 до 4 000 в среднем. Кстати, в специализированных спортивных магазинах обувь для спорта можно приобрести по более низкой цене, а качество будет выше. То же касается и спортивной формы.

Что касается канцелярии: магазины уже получили большие партии дневников, тетрадей и прочих принадлежностей. Канцелярские магазины быстрее всего пустеют накануне нового учебного года, так что в них сходить лучше заранее. Стандартные тонкие тетради стоят в районе 30 рублей, толстые — от 80 до 200, зависит от дизайна и количества листов. В целом, цены не изменились с прошлого года. Сейчас на полках магазина огромный выбор всего необходимого, так самое время начать подготовку к школьному сезону.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В среднем, если вы все берете «с нуля», сумма выходит приличная, порядка 10 000 на школьника. Проще, если у вас хоть что-то осталось с прошлого года – ранец, одежда, канцелярия...