Новая рабочая неделя в Красноярске будет пасмурной, но придет жара до +28 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть теплой, метами жаркой, но дождливой, облачной, а местами даже с грозами. Прохлада придет лишь к концу недели. Синоптики предсказали, какой будет Погода в Красноярске на неделю 9-13 августа 2021.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 9 августа, днем в Красноярске установится жара до +26 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветра не будет полностью, по прогнозу синоптиков – штиль. Ночью же похолодает до +15, погода останется пасмурной, но без осадков и ветра. Атмосферное давление – 731-732 мм рт.ст.

Во вторник днем по прогнозу синоптиков потеплеет до +27 градусов. Ожидается солнечный день без осадков. Немного поднимется ветер – до 2 метров в секунду. Это должно немного сбить задымление, из-за которого в Красноярске ввели режим «черного неба». Ночью температура опустится до +15 градусов. Атмосферное давление около 730 мм рт.ст.

В среду дневная температура останется на том же уровне, но возможно потепление до +28 градусов. Небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. Помимо осадков, синоптики прогнозируют ветер с порывами 2-4 метра в секунду. Ночью будет пасмурно, но тепло – до +16 градусов и дожди, возможно с грозами. Атмосферное давление не изменится.

В четверг начнет немного холодать. Днем по прогнозу гидрометцентра, около +24 градусов. Будет пасмурно, облачно, возможны небольшие осадки. Усилится ветер – до 3-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13 градусов. Обойдется без гроз и осадков, но погода останется пасмурной и облачной. Атмосферное давление – 732-734 мм рт.ст.

В пятницу, 13 августа, в Красноярск придет первая за долгое время прохлада. Днем синоптики обещают около +21 градуса. Ожидается переменная облачность, временами солнце, без осадков и грозы. Сила ветра останется на том же уровне. Ночь же ожидается относительно холодной – до +11 градусов. Без дождей и гроз, но небо затянет тучами. Атмосферное давление – около 735 мм рт.ст.

Остается надеяться, что и после этой недели красноярцам еще перепадет немного тепла, и осень не наступит слишком рано.