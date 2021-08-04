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Происшествия4 августа 2021 13:26

На Красноярск обрушилась мощная гроза с градом

Публикуем видео мощной грозы с градом в Красноярске 4 августа 2021
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Тучи на улице Калинина

Тучи на улице Калинина

Фото: ИВАНОВА Диана

В краевом центре вновь неспокойно. Стихия бушевала недолго и даже не везде, но свой след оставила. Показываем видео мощной грозы с градом в Красноярске 4 августа 2021.

На Годенко

На Годенко

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Погодная суета началась примерно в 15:30, традиционно с Октябрьского района Красноярска. Образовались мощные тучи, на улице резко потемнело и усилился ветер. Гром был такой силы, что казалось, небо вот-вот упадет:

Начало дождя

- На улице будто апокалипсис. Нависла огромная туча, кажется, грядет что-то грандиозное, - пишет местная жительницы.

Уже через 15-20 минут начало лить, но очень избирательно. Дождь не дошел даже до центра Красноярска, а тем более град. Хотя гроза и гром были заметны, но обошлось.

Град на Вильского. Видео: ЧП Красноярск

В Советском районе наступления стихии не заметили вовсе. Тучи даже не закрыли небосвод, а о дожде и речи не шло. Но без грозы не обошлось.

Град в Октябрьском районе. Видео: KrasNews

В итоге больше всего пострадал Октябрьский район – до улицы Копылова. Жителей остальных районов Красноярска гроза с градом обошла стороной.

Рябиновый сад. Видео: @belonogova9780

При этом, по прогнозу гидрометцентра, непогода продолжится и 5-6 августа. И ее последствия могут быть куда разрушительнее. Остается надеяться на лучшее.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ