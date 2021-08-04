Тучи на улице Калинина Фото: ИВАНОВА Диана

В краевом центре вновь неспокойно. Стихия бушевала недолго и даже не везде, но свой след оставила. Показываем видео мощной грозы с градом в Красноярске 4 августа 2021.

На Годенко Фото: Юлия КОВАЛЬ

Погодная суета началась примерно в 15:30, традиционно с Октябрьского района Красноярска. Образовались мощные тучи, на улице резко потемнело и усилился ветер. Гром был такой силы, что казалось, небо вот-вот упадет:

- На улице будто апокалипсис. Нависла огромная туча, кажется, грядет что-то грандиозное, - пишет местная жительницы.

Уже через 15-20 минут начало лить, но очень избирательно. Дождь не дошел даже до центра Красноярска, а тем более град. Хотя гроза и гром были заметны, но обошлось.

В Советском районе наступления стихии не заметили вовсе. Тучи даже не закрыли небосвод, а о дожде и речи не шло. Но без грозы не обошлось.

В итоге больше всего пострадал Октябрьский район – до улицы Копылова. Жителей остальных районов Красноярска гроза с градом обошла стороной.

При этом, по прогнозу гидрометцентра, непогода продолжится и 5-6 августа. И ее последствия могут быть куда разрушительнее. Остается надеяться на лучшее.