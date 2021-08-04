Погода в Красноярске на 5 августа 2021: около +25 градусов и дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 5 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в четверг днем температура воздуха составит около +25 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, возможен дождь – до 5 мм осадков. Сильного ветра синоптики не обещают, практически штиль.

Ночью похолодает до +14 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 730-731 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в четверг, погода в Красноярске 5 августа 2021, будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит около +25 градусов. Будет дождливо, возможны грозы. Порывы ветра составят около 5 метров в секунду, возможны усиления до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +17 градусов. Атмосферное давление в течение дня 737-738 мм рт.ст.