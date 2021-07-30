В Хакасии неизвестный мужчина поджег мобильный пункт вакцинации

Фото: Сергей Панферов"Новая Хакасия"

В Хакасии загорелся пункт мобильной вакцинации Минобороны России. Оказалось, что неизвестный мужчина вечером, не опасаясь очевидцев - прохожих, облил палатку горючей жидкостью и поджег. К счастью, никто из людей и сотрудников пункта не пострадал.

Фото: Сергей Панферов"Новая Хакасия"

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» В МВД, поджигателя уже задержали. Им оказался 37-летний житель Абакана, который не понимал, что он делает – мужчина был пьян.

Очевидцы в соцсетях отмечают, что им показалось, что это просто незнакомец проводит вакцинацию – все смотрелось довольно обыденно. Мужчина с большой прозрачной емкостью стоял возле мобильного пункта вакцинации и поливал его жидкостью из распылителя. Но дальнейшие действия всех удивили – он внезапно достал зажигалку, и палатка вспыхнула.

Фото: Сергей Панферов"Новая Хакасия"

Надувные стенки пункта вакцинации лопнули от огня и довольно скоро потухли сами. Из палатки в это время выбежал военный и задержал нетрезвого мужчину. Тот, кстати, особо не сопротивлялся.

В полиции на поджигателя завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Не остался от этой ситуации в стороне глава Хакасии Валентин Коновалов. Он извинился за случившееся перед министром обороны Сергеем Шойгу.

- Вызывает недоумение, как можно было дойти до подобного варварства? Мы, безусловно, осуждаем этот поступок. Военные спасали жизни жителей Хакасии в прошлом году, во время вспышки COVID-19. Они незамедлительно откликнулись на нашу просьбу о помощи сейчас. Мы приносим свои извинения Министерству обороны и лично министру обороны России. Правительство Хакасии совместно с правоохранительными органами сделает все, чтобы военные продолжили оказывать помощь республике в полной безопасности, - подчеркнул руководитель республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горела заживо: облитая бензином якутянка смогла выжить после поджога на дне рождении знакомого

Празднование дня рождения своего знакомого для одной из жительниц Якутии закончилось попаданием в реанимацию – девушка горела заживо, пока её пытались потушить отмечающие. Воспламенение не произошло случайно, якутянку намеренно поджег сам именинник. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Следственном комитете, после этого инцидента заведено уголовное дело. (Подробнее)