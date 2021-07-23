Маленькие, наглые, заевшиеся: поведение сотен сусликов поразило отдыхающих

Фото: ИВАНОВА Диана

- Он сидит, ест сыр и ему совсем не стыдно. А это был мой сыр! И моя кукуруза! Я полдня о ней мечтала. Обнаглевшие засранцы!

Красноярских ручных сусликов, проживающих на острове Татышев, знают далеко за пределами города. Их приезжают покормить, сделать с ними селфи, поснимать на видео – такое довольно бюджетное развлечение. Вроде всем хорошо, грызуны сыты, дети счастливы, а взрослые получили много умилительного контента для соцсетей. Но так продолжается пока суслики не начинают наглеть.

Регулярное общение с людьми, да еще и довольно близкое, тотально меняет поведение красноярских сусликов. В дикой природе им не свойственно так тесно контактировать с человеком, отсюда и появляются новые «выкрутасы», поражающие отдыхающих

Читатели «Комсомольской правды» поделились с редакцией видео, на котором зверьки «совершили дерзкое нападение» на еду для пикника, хотя их, предварительно, довольно сытно покормили.

- Мы как обычно приехали на остров, чтобы поваляться и позагорать на поле, покормить сусликов и перекусить самим на свежем воздухе. Скормили малышам кучу овощей и устроились поудобнее на пледе. Пока доставали еду и наливали воду, эти наглые засранцы решили, будто это им и толпой накинулись на кукурузу. Складывалось ощущение, будто их месяц не кормили, - рассказывает «Комсомолке» красноярка Женя.

Фото: ИВАНОВА Диана

Обижать сусликов и уж тем более бить их тапками никто не стал. Наоборот. Грызуны успешно «отжали» початок, контейнер с овощами и стакан воды. А когда гости острова попытались снять пакет с кукурузы и убрать салфетку, чтобы малышам было удобнее, то суслики начали верещать, а один вообще попытался укусить за руку.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Ощущение, что ты снова в 90-х, такой дерзкий рэкет. Вроде жирненькие тварюшки, явно не голодные как во время локдауна, но обнаглевшие в конец. Пыталась убрать пакет и салфетку, а он меня за палец чуть не тяпнул, спасли длинные ногти, по которым зубы соскользнули. Вроде и поругаться на них хочется, обидно же, но не получается. Придется искать теперь другую полянку для пикника, чтобы больше не остаться без перекуса, - смеётся девушка.

Напомним, что этим летом суслики уже пострадали из-за собственной наглости – одного из малышей ударили тяжелым тапком, когда он пришел на плед к отдыхающим попросить еды. Тогда грызун погиб.

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