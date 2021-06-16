Он разбил ей сердце, а она спалила ему машину: в Железногорске 22—летняя девушка отомстила возлюбленному за его уход к другой

Фото: МВД

В Железногорске автомобиль «Хонда» стал объектом для мести за поступки его владельца. Мужчина разорвал длительные отношения с 22-летней девушкой и тут же начал отношения с другой, а в результате пострадала его машина. Как сообщают в МВД, Honda восстановлению не подлежит.

Владелец «пострадавшей» машины обратился к сотрудникам полиции уже поздно ночью, заявив, что его автомобиль полностью сгорел на парковке возле дома. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая за 20 минут смогла установить поджигателя.

22-летнюю жительницу Железногорска, подозреваемую в поджоге, тут же задержали. Девушка не стала отпираться и честно заявила, что спалила автомобиль из мести его владельцу. Их отношения длились 10 месяцев, а затем мужчина внезапно решил оборвать все связи. Чуть позже поджигательница узнала, что её молодой человек сразу же начал встречаться с другой.

Полицейские заявляют, что машина восстановлению не подлежит. Сумма ущерба, нанесенная владельцу сгоревшей «Хонды» составила 380 000 рублей.

В отношении «мстительницы» заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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