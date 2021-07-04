Лесные пожары в Якутии будут тушить искусственными дождями

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Якутии к тушению лесных пожаров начали привлекать самолет-зондировщик АН-26 и вызванные им искусственные дожди и ливни. Как сообщает пресс-служба авиалесоохраны, на борту спецсамолета находится установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Реагент воздействует на облака, что позволяет начать процесс образования осадков.

В данный момент на территории 20 районов Якутии продолжаются работы по тушению 89 лесных пожаров. За сутки ликвидирован 31 пожар. Самые серьезные возгорания зафиксированы в Горном и Хангаласском районах - там сегодня действуют по 12 лесных пожаров. А так в Сунтарском и Нюрбинском районах, где действуют 10 и 9 лесных пожаров.

В этих частях региона уже вызывались искусственные осадки, что помогло потушить довольно большое количество очагов, сейчас же подходящие облака располагаются над Верхневилюйским, Мирнинским районах, а также недалеко от Якутска.

- В настоящее время мы провели работы по искусственному вызыванию осадков над 41 лесным пожаром в Якутии и Иркутской области. Эффективность воздействия у нас достаточно высокая, порядка 97%, - отмечает заместитель начальника летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин.

Всего на тушении лесных пожаров в Якутии сейчас работают более 2 600 человек, 350 единиц наземной техники (бульдозеры, тракторы, автоцистерны, машины повышенной проходимости). Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров якутская авилесоохрана привлекает 20 вертолетов Ми-8, самолетов Ан-2, Цесна и другую авиатехнику. Также на подмогу прибыли почти 700 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны из 10 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, не остаётся в стороне и местное население – жители республики активно включились в процесс тушения.

Напомним, что в Якутии с 23 июня введен режим ЧС. За это время совместными усилиями различные специалисты и местные жители ликвидировали 145 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 28 500 гектаров, в том числе 109 возгораний на труднодоступных и удаленных территориях.

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