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Происшествия30 июня 2021 16:37

Автомобилисты пробиваются сквозь огонь: лесные пожары в Якутии подобрались к федеральной трассе

Движение на автодороге Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан временно ограничено
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

То, что происходит сейчас в Якутии – можно назвать самым настоящим кошмаром. Непотухающие лесные пожары подобрались к федеральной трассе, которая теперь похожа, как пишут пользователи соцсетей, на дорогу в ад.

Видимость практически нулевая, огненное зарево на горизонте и всюду пожар. Огонь наступает со всех сторон, с невероятной скоростью пожирая деревья и выжигая под собой всё живое.

Загорелся лес возле федеральной трассы в Якутии Видео: Соцсети

Сейчас трасса Р-504 «Колыма» уже перекрыта, автомобилистов на ту дорогу не пускают. На месте сейчас дежурят дорожные службы и сотрудники ГИБДД. Пожарные уже борются с огнем, как сообщают в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, для населенных пунктов угрозы никакой нет, пожар распространяется в противоположную сторону.

Тем, кому «посчастливилось» проехать по дороге в разгар пожаров, выкладывают десятки различных видеороликов в соцсети. На жутких кадрах видно, как автомобили буквально пробиваются сквозь огненную стихию на высокой скорости, чтобы быстрее выехать из этого кошмара.

Горит лес возле федеральной трассы в Якутии видео:instagram.com/dpsykt.14/

Напомним, что по последним данным от Авиалесоохраны, на территории Якутии зафиксировано 314 природных пожаров, за последние сутки ликвидировано 46 очагов. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в 13 районах республики, где зарегистрировано 258 очагов.

На особом контроле Главного управления находятся 4 приближенных природных пожара к населенным пунктам Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления.

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