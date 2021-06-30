Автомобилисты пробиваются сквозь огонь: лесные пожары в Якутии подобрались к федеральной трассе

Фото: скриншот с видео

То, что происходит сейчас в Якутии – можно назвать самым настоящим кошмаром. Непотухающие лесные пожары подобрались к федеральной трассе, которая теперь похожа, как пишут пользователи соцсетей, на дорогу в ад.

Видимость практически нулевая, огненное зарево на горизонте и всюду пожар. Огонь наступает со всех сторон, с невероятной скоростью пожирая деревья и выжигая под собой всё живое.

Сейчас трасса Р-504 «Колыма» уже перекрыта, автомобилистов на ту дорогу не пускают. На месте сейчас дежурят дорожные службы и сотрудники ГИБДД. Пожарные уже борются с огнем, как сообщают в пресс-службе государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, для населенных пунктов угрозы никакой нет, пожар распространяется в противоположную сторону.

Тем, кому «посчастливилось» проехать по дороге в разгар пожаров, выкладывают десятки различных видеороликов в соцсети. На жутких кадрах видно, как автомобили буквально пробиваются сквозь огненную стихию на высокой скорости, чтобы быстрее выехать из этого кошмара.

Напомним, что по последним данным от Авиалесоохраны, на территории Якутии зафиксировано 314 природных пожаров, за последние сутки ликвидировано 46 очагов. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в 13 районах республики, где зарегистрировано 258 очагов.

На особом контроле Главного управления находятся 4 приближенных природных пожара к населенным пунктам Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления.

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