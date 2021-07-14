130 лет со дня рождения Александра Волкова: история одного уникального издания «Изумрудного города»

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– Я Гудвин, Великий и Ужасный!

- Я Элли, маленькая и слабая. Я пришла издалека и прошу у вас помощи.

Эти строки каждый советский (да и не только) ребенок знал наизусть. «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман», «Огненный бог Марранов», «Тайна заброшенного замка»… Для нас это были настоящие сокровища, в детских библиотеках за ними выстраивались очереди. Выдавали строго по записи, и не задерживать! Сегодня, 14 июля, на самой «макушке лета», их автору, Александру Волкову, исполнилось 130 лет. Великий и Ужасно Интересный, любимый сказочник нашего детства. В 70-80-е за его книгами буквально гонялись. Заполучить их удавалось единицам. В моем классе заветные томики были только у одной девочки. Иногда она приносила их в школу и давала почитать – прямо на уроках. Домой ни-ни! И вот «Урфин Джюс» маскировался за учебниками и проглатывался за одну смену (плюс перемены, конечно).

Фото: предоставлено героем публикации

… Накануне юбилея Александра Волкова в руки корреспондента «Комсомольской правды – Красноярск» попало, пожалуй, одно из самых удивительных изданий его сказок. Эта собранная вручную книга «Волшебник Изумрудного города» хранится в семье красноярцев Ивановых. Больше 200 страниц чистого детского счастья с уникальными иллюстрациями. Живыми: художник сам расписал каждую страницу!

Как он появился? Одна из родственниц семьи, Елена Иванова работала в типографии, вот и решила порадовать детей. Попросила друзей-сотрудников, и они пошли навстречу: нашли текст, нанесли его на вырезанные листы, передали художнику. Дальше каждую из страниц защитили, запрессовав в пленку, а после отправили все под переплет. Так и родилось – чудо.

В дефиците были книги

- Зачем такие ухищрения? В 70-80-е годы хорошую книжку для детей было не купить! Дефицит! - поделилась в интервью с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» Елена. – Для сравнения: в нашем детстве, оно пришлось на 50-е, никакой нехватки литературы не было. Выпускали ОЧЕНЬ много книг для взрослых и детей, многотомники Пушкина и Лермонтова, Джека Лондона, Жюля Верна… А журналы! «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер». Для родителей - «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Крестьянка», Работница», - мы их тоже читали детьми.

Фото: предоставлено героем публикации

На чем еще выросли? Дома была огромная библиотека – волшебные сказки, приключенческие повести, классика. Выходила целая серия «Моя первая книжка» - для ребят. О-о-очень любили Виталия Бианки, его книги о природе. Самые-самые, как сейчас помню, - «Одинец» о лосе и «Мурзук», история рыси.

Какие были книги… Мы зачитывались повестями Джанни Родари и романами о Незнайке Николая Носова. А Джеральд Даррел, «Моя семья и другие звери»! Вспоминаю, папа очень любил читать нам вслух. Как-то выбрал книгу «Трое в одной лодке, не считая собаки»: мы хохотали как безумные!

Очень ценили и Аркадия Гайдара, «Тимур и его команда». Идеологическая литература, но написана прекрасно, для подростков подходит замечательно. Мы все впитывали: запоем читали Джека Лондона с его «Северными рассказами», фантастику Беляева - «Голова профессора Доуэля», «Звезда КЭЦ» и так далее.

Раритеты печатали сами

- Неудивительно, что я пошла работать в типографию, - продолжает Екатерина Иванова. – 70-80-е, начался страшнейший дефицит литературы. Из книжных магазинов «вымылось» все. Кроме партийных изданий: стояли многотомники Карла Маркса, Ленина, и только. А где художественная?!

Но мы нашли выход. Печатали книги сами – для своих, в типографии «Красноярский рабочий». Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Алексея Черкасова. Это то, чем, так сказать, были сыты в те годы. То, что утоляло книжный голод.

С детской же литературой было непросто. Печатали ее редко, но случалось. И черно-белый, и цветные варианты. О природе, о животных, сказки.

Фото: предоставлено героем публикации

Как родился «Волшебник Изумрудного города»? Мы вырезали страницы из больших бракованных листов. Приклеивали на большую книжку, а потом их разрисовывали профессиональные художники. Таких книг в Красноярске сохранилось максимум штуки три, представляете?

… А еще дефицитные книги можно было достать, сдав макулатуру. Приносишь 20 килограммов старых газет и получаешь «Карлсона» или «Трех мушкетеров». Но тогда книг с яркими иллюстрациями уже не существовало, полиграфия была не очень совершенна.

Машины с цветной печатью в Сибири тогда еще не могли себе позволить. Это было слишком дорого, вот и выкручивались.

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