2020-03-18T15:15:03+03:00
Общество

Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»

Известный писатель и публицист Лимонов скончался накануне в Москве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»Красноярский писатель Александр Бушков об Эдуарде Лимонове: «Человек шел по жизни, не сгибаясь»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пришло известие о смерти Эдуарда Лимонова – писателя, публициста, политика. Он скончался накануне, 17 марта, на 78-м году жизни от онкологического заболевания. После себя оставил десятки книг – романов, рассказов, биографий. Среди них «Это я – Эдичка», «Дневник неудачника», «Иностранец в смутное время», «Будет ласковый дождь» и другие.

Известный красноярский писатель Александр Бушков («Пиранья», «Приключения Алексея Бестужева», «Бешеная», «На то и волки», «Антиквар» и другие) поделился воспоминаниями и впечатлениями о своем коллеге по литературному цеху:

- Я не был с ним знаком лично, судьба нас не сводила. Но я очень люблю его старые книги, которые появились у нас в стране в начале 1990-х годов. Когда роман «Это я – Эдичка», который был написан в середине 1970-х годов, издали в России, первая реакция на него у читателя была: шок. Шок от того, о чем раньше у нас не писали. Человек шел по жизни, не сгибаясь, и писал – так же. Последние его книги я не читал, но не потому, что они мне не нравятся. Просто не остается времени – работаю над своими новыми произведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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