Стройнадзор подал в суд на красноярскую фирму «Зодчий» Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой арбитражный суд поступило заявление от Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края на компанию «Зодчий». Стройнадзор требует приостановить деятельность компании, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства. В исковом заявлении обозначены несколько причин.

Но самая главная причина – «Зодчий» не выполнил свои обязательства перед теми дольщиками, с кем у него уже был заключен договор несколько лет назад. Иными словами, застройщик много лет держит незавершенными несколько высоток в Красноярске на улице Прибойной и один дом в Сосновоборске.

- Служба строительного надзора располагает информацией о том, что застройщиком не урегулированы взаимоотношения с участниками долевого строительства в части изменения предполагаемого срока ввода и передачи объектов строительства, что подтверждается поступающими в Службу обращениями, - прокомментировали в Арбитражном суде.

Добавим, что ранее полиция возбудила уголовное дело на руководство компании за обман около 500 дольщиков на сумму более 800 миллионов рублей.