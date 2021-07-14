Самый высокий школьник России ростом 208 см: «Стоит задуматься – и набиваю шишку!»

Ярослав Фото: из личного архива

Ему в жизни ничего не мешает, кроме дверей и потолков. С ним просят сфотографироваться на улице. А родителям приходится брать на сына вещи 50-54 размера. Даже тапки для бассейна днем с огнем не сыщешь – нога 47 размера! В Красноярске живет самый высокий школьник России – рост 14-летнего Ярослава – 208 сантиметров! В июне 2020 его официально внесли в Книгу рекордов страны (заявку подали родители). Спустя год мы узнали, как живется Ярославу, и насколько он вырос.

Богатырского рода

Удивительно, но Ярик родился ростом в 50 сантиметров. Был, как все, правда, недолго – гены взяли свое. А они у него мощные. Отец 190 сантиметров в высоту. Предки мамы - вообще богатыри под два метра. Высокие, плечистые, еле втискивались в дверные проемы. Без страха ходили на медведя – могли потягаться даже с хозяином тайги. Валили лес – стволы в три обхвата в их руках летали, как карандаши.

Ярослав – второй из четырех сыновей в семье, и самый рослый, настоящий Гулливер. В первом классе был просто высоким. А вот начиная со второго, все уже принимали его за старшеклассника. Дежурные выпроваживали из младшей школы: «Нечего тебе тут делать!». Раз-другой, потом запомнили.

Однажды учительница даже вручила ему грамоту – за самый высокий рост. Конечно, в шутку. Но, получается, напророчила. Лет в 11 у мальчишки случился резкий скачок, прибавил почти 40 сантиметров, обогнав всех родных и знакомых. Годом позже все двери были ему малы.

Ярослав со своими родными Фото: из личного архива

А в 13 рост Ярика достиг отметки в 208 сантиметров, вот это да! Родители, понятно забеспокоились, нет ли здесь чего-то подозрительного? Но обследование в медико-генетическом центре сняло все вопросы. Ребенок вырос великаном, потому что есть в кого.

Выше всех на голову

- Люди, конечно, реагируют на сына по-разному: одни тактично молчат, другие не могут удержаться, восклицая: «О-о-о, смотри, какой высокий!». Кто-то не выдерживает, подходит прямо на улице: «Какой рост? И сколько-сколько, ты сказал, тебе лет?!». Просят сфотографироваться. Желают удачи. Спасибо им за поддержку! – говорит мама Ярика Оксана Юрьевна. - Такому богатырю и обычную одежду купить непросто. Что уж говорить о школьной форме! А нам нужны вещи 50-54 размера.

С его бы суперспособностью да в баскетбол, скажут многие. Но напрасно: душа не лежит и здоровье не позволяет. Резкий скачок роста не прошел без следа для «физики».

- Понимаете, мое тело слишком быстро выросло, и если для других десять раз отжаться в моем возрасте — легко, для меня - непосильный труд. Сейчас мне ничего не мешает в жизни, кроме дверей и потолков, особенно если задумаюсь — шишек не избежать. И еще – если стою больше минуты на одном месте, почти не двигаясь, ноги наливаются свинцом, потом трудно ходить.

Но на этом Ярик старается не циклиться. Ему есть чем заняться – увлечений масса: от чтения и кулинарии до настольного тенниса и цифровых технологий.

Первую книгу осилил еще в 6 лет, это была сказка «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга. Читает всегда и везде, даже с фонариком под одеялом. Но не отстает и от времени: вместе с двумя друзьями 13-летний школьник собрал робота-манипулятора. На это потребовалось семь занятий в школе цифровых технологий. К слову, при первой встрече многие педагоги часто принимают его… за родителя.

- Когда к нам зашел Ярослав, я подумал, что это папа пришел за ребенком, - вспоминает его преподаватель Александр. - Смотрю, какой-то мужчина сел к нам за стол… поделку что ли собирать? Подошел поближе, гляжу, нет, лицо очень уж молодое. Тогда Ярославу исполнилось 12 лет, но он выше меня был точно на целую голову. Когда на занятия приходили девочки, они тоже первое время удивлялись, думали, что это не ученик. Но потом все привыкли, подружились, никто больше не обращает внимания на его рост. Вообще парень умный, творческий, постоянно придумывает собственные решения заданий.

Высокий рост и большое сердце

А еще у парня с большим ростом такое же большое сердце. Не так давно в его дом пришла беда – старшему брату поставили роковой диагноз. Еще четыре года семья боролась за его жизнь, делали сложнейшие операции в Санкт-Петербурге по пересадке костного мозга, но, увы…

Ярослав и глава Красноярска Сергей Еремин Фото: из личного архива

— Вы знаете, Ярослав очень заботливый брат. Когда мы со старшим сыном были в больнице в Питере два с половиной года с перерывами, в Красноярске оставались двое младших сыновей, им на тот момент было два и четыре года соответственно. И он каждого, можно сказать, вынянчил, вырастил в ущерб своим каким-то интересам. Я могла на него положиться уже тогда, он большой молодец, — признается Оксана Юрьевна.

Недостаток? Суперспособность!

Был момент, Ярик начал стеснятся своего роста. Когда люди обращали на него внимание, сильно горбился, замкнулся в себе. И тогда мама решила переломить ситуацию: «Мы сами подали документы в Книгу рекордов России. Чтобы показать ему, что это здорово и красиво, чтобы он и красноярцы гордились, что у нас есть личный рекордсмен! И в свои 13 сын туда попал».

К слову, сейчас его не узнать – больше не комплексует и не сутулится. А что плохого в гулливерском росте? Наоборот!

- У кого-то есть красивые зеленые глаза, кто-то умеет что-то делать лучше всех, - рассуждает Ярик. - У меня есть такая особенность, мне дан высокий рост. Я считаю, что это хорошо и даже будет помогать мне.

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