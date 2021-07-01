Два Кирилла – это сила! Друзья-школьники смогли вытащить и откачать мужчину, который утонул на глазах троих своих детей

Вот они герои! На фото слева Кирилл Богомолов, справа - Кирилл Василов. Фото: сайт "Горячеее сердце".

Тот самый раз, когда оказался в нужное время в нужном месте. Удивительный случай произошел в Красноярском крае: два тезки, восьмиклассники Кирилл Богомолов и Кирилл Василов, сумели поднять со дна и откачать мужчину, который только что утонул – на глазах собственных детей. Без преувеличения – вернули того света, причем своими силами, без помощи взрослых. За это подростков-героев на днях наградили почетными знаками «Горячее сердце». Как все было, один из них – Кирилл Богомолов – рассказал «Комсомольской правде – Красноярск».

Коварное место

Это случилось 16 июня 2019 года. Кирилл Богомолов (тогда ему было 14 лет) из Красноярска отдыхал у бабушки с дедушкой в селе Беллык Краснотуранского района. В тот роковой день парень вместе с другом, Кириллом Василовым, отправился на Красноярском море (так называют местное водохранилище), чтобы искупаться и позагорать. Благо пляжи замечательные: белый песок, теплая вода. А рядом сосновый бор – тенек и терпкий аромат хвои. Отдыхающих полно. И не всякий знает, что место тут коварное: берег пологий только поначалу, а потом сразу глубина. Один шаг – и дно пропадает под ногами, можно уйти под воду с головой.

Места здесь живописные, но коварные. Фото: паблик "Беллык", соцсети.

Друзья расположились на отшибе, в стороне от шумных компаний. На пляже провели несколько часов, пора была собираться домой, но…

- Вдруг мы услышали крики, - говорит Кирилл Богомолов. - Сразу не разобрали слова, показалось, кто-то звал «Помогите!». Ясно было одно: это дети. Мы кинулись к ним.

Подбежали и видят: на мелководье мечутся трое ребят. Машут руками, что-то отчаянно вопят. А в нескольких метрах от них – уже на глубине – барахтается мужчина. Явно из последних сил: голова, как поплавок, то исчезает, то показывается над водой, на считанные секунды.

Секунды решили все

Здесь было не до раздумий: школьники, не сговариваясь, бросились в воду. Оба плавают, как рыбки, считай, на водохранилище выросли.

На берега Красноярского водохранилища летом устремляются тысячи туристов. Фото: паблик "Беллык", соцсети.

- Пока бежали по мелководью, там метров 20, человек пропал. Наконец пустились вплавь. Оказавшись на том месте, где он был, давай нырять, нащупывать дно ногами.

И в какой-то момент им повезло: нашли. Мужчина уже опустился на дно, совсем не шевелился, затих Но у него было еще несколько секунд, они и решили все.

- Человек не двигается, значит, от страха не утащит нас с собой. Первым нырнул Киря, сумел поднять мужчину со дна. Но тут же почуял: силы кончились. Тогда подключился я. И мы вместе вытянули его на поверхность. Киря тащит, я держу голову.

Метр за метром, гребок за гребком. Двое подростков сами смогли вытащить пострадавшего на берег.

- Опустили на песок, а у него глаза белые, закатились, даже зрачков не видно, - поделился Кирилл Богомолов с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск».

Им уже потом рассказали: в тот день мужчина сиганул в воду, чтобы достать… надувной матрас. Порывом ветра его унесло в «море». Хотел вызволить вещицу для пляжного отдыха, а чуть не погиб сам.

Реанимировали сами

- Он был в сознании, выдавил что-то неразборчиво вроде «Дышать тяжело», а затем отключился, - продолжает Кирилл. – Мы кричим детям: «Бегите за взрослыми, пусть вызывают скорую!».

Но не теряли времени и сами. Стали делать искусственное дыхание и массаж сердца, как учили на уроках ОБЖ. Именно это помогло туристу продержаться до приезда «неотложки». Дальше – дело было за специалистами.

В селе Беллык наградили Кирилла Василова. Фото: администрация Краснотуранского района.

- Сын позвонил вечером того же дня, - вспоминает красноярка Наталья Богомолова в интервью «Комсомольской правде - Красноярск». – Рассказал, как отдыхает. И как бы вскользь проговорился: «Мы тут человека спасли из моря, он тонул, а мы ныряли за ним». Я, как услышала, на секунду перестала дышать от страха. Жутко стало, что мужчина мог бы утянуть моего ребенка на дно. Тем не менее сыном горжусь: собой рискнул, но спас отца троих детей».

Знак "Горячее сердце" вручили Кириллу Богомолову. Фото: сайт школы № 27 Красноярска.

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