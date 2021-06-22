Красноярский школьник написал ЕГЭ по химии на 100 баллов и взял 8 дипломов

Фото: Александр Симаков

Выпускник Красноярского лицея №7 показал себя в химии, написав ЕГЭ на 100 баллов и получив 8 дипломов.

18-летний Александр Симаков из Красноярска удивил своими знаниями в области химии. Как стало известно «КП», химией Александр увлекается с 8 класса. Но изучение шло с перебоями – иногда он прекращал изучение, но после вновь углублялся в предмет.

- Это полностью моя инициатива - признается Саша. – Изучать что-то без собственной инициативы просто не имеет смысла. Готовился без репетитора. В школе давали тесты, которые мы прорешивали. А сам я мог заниматься химией по 8 часов каждый день. Хотя бывало, что после мог ничего не делать целый месяц.

- А как с другими предметами?

- Увы, хуже, но это не значит, что совсем плохо. Для успешного участия в олимпиадах по химии необходимо разбираться в биологии, математике, физике и истории.

На самом экзамене Александр справился с задачей за 2,5 часа, а к вечеру уже и вовсе забыл про ЕГЭ. Поступать он намерен на химический факультет в МГУ. В этом ему помогут 7 дипломов из перечня РСОШ и диплом за региональный этап всероссийской олимпиады. Эти достижения позволяют поступить без конкурса ЕГЭ.