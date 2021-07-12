«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выдвинула кандидатов в региональный парламент

10 июля, в субботу, состоялась Конференция красноярских социалистов. Объединённая сила «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» собрала в краевой столице своих представителей от всех территорий. Необходимо было сформировать региональный Совет партии и выдвинуть кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

Действующий депутат Законодательного Собрания МАКСИМ МАРКЕРТ и Председатель Совета РО партии АЛЕКСАНДР ЛЫМПИО осветили пункты федеральной и краевой предвыборной программы. С весны сторонники социалистических, народных ценностей собирали мнения людей по самым насущным вопросам и выстраивали перечень первоочередных действий. Программный комитет партии систематизировал и обобщил эту информацию.

Были рассмотрены кандидатуры представителей партии, которые будут бороться на выборах в краевой парламент в составе общекраевого списка и на одномандатных округах

Ключевой ценностью партии является честность перед своими соратниками, а целью — защита интересов человека труда. Каждый кандидат, рассмотренный на Конференции, целиком соответствует этим фундаментальным критериям. «У нас нет и не будет представителей финансово-промышленных групп, спешно сбежавших из других партий неудачников, далёких от политики «медийных персон». Мы готовы идти плечом к плечу только с идейными сторонниками, посвятившими себя служению обществу», - заявил депутат Заксобрания МАКСИМ МАРКЕРТ,

В итоге, команду партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» возглавили:

- Маркерт Максим Андреевич — депутат ЗС, член фракции «Справедливая Россия» с 2011 года,

- Лымпио Александр Сергеевич — руководитель Совета РО, входит в руководящие органы партии с 2010 года,

- Озереденко Владимир Николаевич — депутат Ачинского горсовета, член фракции «Справедливая Россия» с 2015 года.

НАША СПРАВКА

В утверждённом конференцией общекраевом списке 95 человек, 24 кандидата будут представлять партию на одномандатных округах. Это люди разных возрастов и профессий — от 19 до 73 лет, от ректора Норильского индустриального института до терапевта из Каптырево Шушенского района. Всего кандидатами от партии в Красноярском крае выдвинуто: 20 предпринимателей и самозанятых, 14 учителей и преподавателей, 11 производственных рабочих и инженеров, 8 общественных деятелей и депутатов на постоянной основе, 7 студентов, 3 пенсионера, работники культуры, журналисты и многие другие. Но неизменно, каждый ответственный профессионал своего дела, зарекомендовавший себя работой в партии.

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