«Пилоты не обязаны»: авиакомпания объяснила, почему не взяли на борт ребенка со сломанной рукой

Авиакомпания объяснила, почему пилоты не взяли на борт ребенка со сломанной рукой. Фото: сайт «Полярных авиалиний»

Инцидент, который произошел в якутском селе Томтор, будет проверять прокуратура. Она намерена выяснить, почему пилоты самолета не взяли на борт 8-летнего ребенка, которому требовалась экстренная медицинская помощь. Девочка неудачно упала на детской площадке и сломала руку. Врачи в местной больнице осмотрели ее, оказали первую помощь и, трезво оценивая ситуацию, сказали маме, чтобы она везла девочку в столицу – там пострадавшей сделают квалифицированную операцию.

Самолет был – летающий раз в неделю Л-410. Только вот билеты на него уже разобрали. Напрасно женщина умоляла пилота взять ее и ребенка, даже обещала: готовы на полу сидеть, только бы улететь. Но командир воздушного судна оказался непреклонен. В результате вместо трех часов полета страдающую от боли девочку пришлось везти почти сутки (расстояние от Ромтора до Якутска – около 1000 километров) на машине, да еще в 30-градускую жару, по далеко не идеальной дороге.

Инцидент произошел 1 июля. Накануне, 10 июля, на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры появилась информация о начавшейся проверке. В ведомстве пообещали установить виновных и разобраться с виновными.

Со своей стороны пресс-служба компании «Полярные авиалинии» прокомментировала случившееся:

- Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок и общественный порядок. Если предельная загрузка воздушного судна не позволяет, экипаж вправе отказать в дополнительном грузе, посадочных местах. Это продиктовано правилами авиационной безопасности.

Ждем результатов прокурорской проверки.

Пилота можно понять: есть инструкция и нарушать ее он не имеет права. Это же небольшой пассажирский самолет, вмещающий всего до 19 пассажиров. И любые 100 килограммов перегруза (навскидку вес мамы и девочки) могут привезти к нежелательным последствиям. А вообще в этой истории мог быть другой поворот. Если бы, например, кто-то из пассажиров по доброте душевной или из сострадания уступил свое место в салоне. Но самолет там летает раз в неделю и желающих, видимо, не нашлось.

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