«Будет перегруз»: пилот не пустил в самолет ребенка, которому была нужна срочная операция в Якутске

Добраться из Томтора до Якутска можно только на машине или на самолете. Последний совершает еженедельные рейсы. Фото: Авиакомпания «Полярные авиалинии»

В небольшом селе Томтор, что находится в Якутии, пилот авиакомпании «Полярные авиалинии» не пустил на борт самолета 8-летнюю девочку и ее маму. Ребенку нужна была срочная операция, но командир судна заявил: «Будет перегруз».

Как выяснилось, у школьницы был открытый перелом руки. Она неудачно упала на детской площадке. Врачи в селе, оценив ситуацию, сказали, что лучше ехать в Якутск — там будет оказана полноценная помощь и проведена операция.

Добраться из Томтора до Якутска можно только на машине или на самолете. Последний совершает еженедельные рейсы.

Билетов уже не было и мама девочки взмолилась, прося взять их на борт. Ради себя бы так не старалась, но ведь дело касалось здоровья дочери. Каков же был шок женщины, когда командир экипажа заявил, что он не возьмет их на борт, так как будет перегруз.

Семье пришлось проделать по жаре в машине путь почти в тысячу километров. Фото: Гугл.Карты

Делать нечего: семье пришлось сесть в машину и проделать путь почти в тысячу километров.

«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска. При этом ребенок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие», — цитирует мать девочки «Подъем».

После произошедшего в авиакомпании «Полярные авиалинии» началась проверка. Пока внутренняя. О ее результатах будет сообщено отдельно в правительство региона. Специалисты должны дать оценку действиям пилота.