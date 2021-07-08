Мама-собака позвала на помощь человека: щенок, который два дня погибал на жаре в яме с битумом, нашел себе семью

Малышка теперь в семье, изучает новый дом и свои "угодья". Фото: предоставлено героем публикации.

Вот уж действительно – не было бы счастья, да несчастье помогло. Трогательная история из Якутии, где упавший в яму с битумом щенок два дня ждал помощи на адской жаре, завершилась хэппи-эндом. «Комсомольская правда – Красноярск» уже рассказывала, как подмогу к малышу привела мать-собака. После этого щенок стал звездой соцсетей и нашел себе семью.

Мамино сердце

Напомним, все произошло 3 июля, в селе Намцы (примерно в 80 километрах от Якутска). Работник базы дорожников Егор Егоров увидел, как одна из местных собак ведет себя как-то странно. Беспокоится, словно кого-то ищет. Подбегает к нему и старается повести за собой. Всем своим видом показывает: быстрее же, не отставай!

Пожав плечами, Егор последовал за собакой. Пара минут, и они оказались на самом отшибе. А там в яме с битумом, - крохотная фигурка. Это был щенок, месяца полтора. Почти выбился из сил, еле шевелился в ядовитом месиве. Еще бы, стояла жара под +40, как он еще выжил. Скорее всего, заигрался и очутился на дне ямы. А собака-мать не смогла его вытянуть и позвала человека.

Охнув, Егор тут же набрал номер владельца местного зоооприюта Василия Крымкова. В одиночку он бы не справился. Поняв, что медлить нельзя, Василий вместе с братом Борисом кинулся на подмогу.

- Это было страшно, - признался он в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск». – Щенок был как живая мумия, только и мог, что тихо поскуливать. Весь в битуме, на жаре он провел не меньше двух суток.

Возились, как няни

Казалось, шансов у бедняги уже не осталось, но тут появились люди. Трое крепких мужчин возились с крохотным щенком, как заправские няни. Сначала отмывали в бачке с соляркой. Терли несколько часов, меняли солярку три раза! Потом искупали в речке – с мылом.

Трое мужчин целый день отмывали беднягу от битума. Фото: стоп-кадр видео группы Белый Бим, Якутск.

И все это время от них не отходила мама-собака. Повизгивала, виляла хвостом, так и норовила облизать им руки. Смотреть на это без слез было невозможно.

Василий определил щенка к себе в приют. Отпаивал молоком, возил найденыша на уколы. Как оказалось, это девочка. После всего, что пережила, она ходила за своим спасителем, как хвостик.

- Оклемалась быстро. С ней все в порядке. Бегает, ластится, играет, - улыбается мужчина.

«Ребята, вы невероятные!»

… Эта история о материнском сердце и доброте человека прогремела в соцсетях. И вскоре нашлась семья, которая решила взять кроху себе.

- Буквально сегодня она отправилась в село Первый Хомустах к семье Павловых, - улыбается Василий. – Там мама, папа, двое детей. Большой дом и солидные владенья. Так что щенок тут же отправился исследовать свои новые «угодья»!

Василий вместе с новыми хозяевами щенка. Фото: группа Белый Бим, Якутск.

Кстати, ту самую яму он закрыл лично – в тот же день, когда все случилось. Ведь на базе остается мама-собака, у нее еще есть щенки.

- Эта история – настоящее чудо, - поделилась в интервью «Комсомольской правде – Красноярск» Марина Сантаева, руководитель группы «Белый Бим». – Заметив, что щенок в беде, собака привела людей. И они тут же отозвались, пришли на помощь. Это здорово, ребята, вы невероятные!

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