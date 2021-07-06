«Живая мумия: мог только тихо плакать»: собака привела людей к гибнущему в яме с битумом щенку

В Якутии собака привела людей к щенку, гибнущему в яме с битумом. Фото: Василий Крымков, "Белый Бим".

Собачье сердце, да еще и материнское, оно такое… Поразительный случай произошел в Якутии: лайка привела людей к своему щенку, который погибал на жаре в яме с битумом. Малышку, что больше суток билась в ядовитом месиве, удалось спасти.

Настоящее чудо

- Все случилось в субботу, 3 июля, в селе Намцы, это километрах в 80 от Якутска, - сообщила «Комсомольской правде – Красноярск» Марина Сантаева, руководитель группы «Белый Бим». – Это настоящее чудо: поняв, что щенку грозит беда, собака позвала на помощь людей. И какие невероятные парни, что вызволили малышку. Ребята, вы герои!

На фото - Василий Крымков, спаситель щенка. Фото: предоставлено героем публикации.

Корреспонденту «КП» удалось дозвониться до одного из них, Василия Крымкова, мужчина держит приют для собак в том самом селе Намцы. И вот, что он рассказал.

- Это было на базе дорожников, частично заброшенной. Один из сотрудников предприятия Егор Егоров был на работе и вдруг заметил нечто странное.

Одна из местных собак (она прибилась к базе не так давно) необычно себя ведет. Мечется, не находит себе места, лает, как будто куда-то зовет. Отбегает на несколько шагов, оглядывается: ты идешь? Было понятно, что-то произошло. И Егор, не теряя времени, пошел вслед за собакой.

Почти двое суток в пекле

Несколько секунд, и они оказались у резервуара с битумом, вкопанном на отшибе. Егор заглянул туда - обомлел: на дне ямы был щенок. Маленький, месяца полтора. Бедолага застрял в вязком плену – на самом солнцепеке – в Якутии сейчас жара, почти +40. Едва дышал. Скорее всего, играл поблизости и свалился внутрь, а выбраться обратно не хватило сил. Благо, мама позвала на помощь человека.

Мама сообразила позвать людей на помощь ее малышке. Фото: стоп-кадр видео "Белый Бим".

Егор мигом сообразил, что делать. Не мешкая, позвонил в местный приют для животных. Услышав, что малыш в беде, Василий Крымков вместе с братом Борисом кинулся на помощь.

- Казалось, щенок провел в яме очень долго, примерно сутки или двое, - поделился Василий с «Комсомольской правдой – Красноярск». - Не просто перепачкался, а битум пропитал всю шерстку, до самой кожи. Был как живая мумия, едва мог только тихо плакать, еле поскуливал. Такой слабый писк, почти не подавал признаков жизни.

Кроху тут же достали из ямы, положили на траву. И трое мужчин устроили реальную спасательную операцию. Хлопотали над найденышем, как родная мама: нашли бачок, налили туда солярки и голыми руками отмывали несколько часов - сантиметр за сантиметром. Сначала в «ванночке», а потом уже в реке – тщательно, с мылом.

- Ну а рядом бегала собака. Это надо было видеть! – продолжает Василий. – Скулила от радости, облизывала нам руки, благодарила. Мамино сердце, что тут еще добавить.

Хозяева уже нашлись

Сейчас за своими спасителями малышка носится, как хвостик. Похоже, о произошедшем с ней уже забыла. Ластится, шалит, играет.

- Мы отпоили ее молоком, поселили у себя в приюте. Вчера свозил на ветеринарную станцию, там сделали витаминный укол. Вроде с ребенком все в порядке. Похожа на лаечку, охотничью собаку. Дали ли имя? Уитни Хьюстон! (смеется). Шучу-шучу. Пусть кличку выберет хозяин. Узнав об этой истории из соцсетей, мне позвонила семья из Якутска, на днях обещают приехать за малышкой.

Не собираемся ли мы забрать ее маму? Кроме спасенной крохи, у нее еще остались щенки. Поэтому куда она от них? Но мы сходили на базу, закрыли доступ к резервуару с битумом, чтобы малыши были в безопасности. Интересно, услышав об этой истории, со мной на связь вышла женщина. Она раньше жила в Якутске, потом перебралась в Грузию. Говорит, похожая на эту собака пропала у нее в прошлом году в Якутске. Может, это ее потеряшка? Будем проверять. Если что, заберем ее к себе в приют. За два года мы спасли уже несколько десятков попавших в беду собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стоял уткнувшись в пустоту и тихо умирал»: оставшегося без мамы жеребенка-подкидыша спасли в Якутии

Тонкие ножки, белые ресницы, сам кожа да кости, в чем только жизнь держится… Потерявшего маму жеребенка-подкидыша (он прибился на одну из ферм) спасли в Якутии. Малышу помог известный фотограф и видеограф Дмитрий Ляшеев вместе со своей съемочной группой, а также работники фермы (подробнее).

Жалобно звал маму, но она так и не пришла: плачущего олененка-сироту трех дней от роду спасли на острове в Якутии

- Это что такое? Птица кричит? – над островком посреди Лены (это в нескольких километрах от Якутска) разносился плач. Такой отчаянный, что невозможно пройти мимо (подробнее).