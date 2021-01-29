В Красноярске вновь вводят режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь вводят режим «черного неба». Второй раз за неделю, четвертый – за январь. Да и новый год город встретил, по сути, в состоянии НМУ. Такую информацию дает региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Неблагоприятные метеорологические условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся с 19 часов 30 января до 19 часов 1 февраля. В связи с этим Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае усиливает мониторинг уровня загрязнения воздуха на территории жилой застройки города Красноярска.

Добавим, что при объявлении режима НМУ промышленным предприятиям надлежит сократить количество выбросов в атмосферу. Жителям города медики советуют сократить время пребывания на улицах, а особо чувствительным и вовсе отказаться от прогулок.