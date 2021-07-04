В Красноярске первая рабочая неделя июля начнется с пекла до +31 градуса, а закончится дождями и грозами Фото: ИВАНОВА Диана

Как передает портал GISMETEO, в понедельник, 5 июля, в Красноярске ожидается потепление до +29 градусов днем. Будет светить яркое солнце без единого облака, а об осадках можно забыть. Сильного ветра также не ожидается, порывы составят около 2 метров в секунду. Ночью похолодает до +16 градусов. Атмосферное давление – 737-739 мм рт.ст.

Вторник ожидается, как самый теплый день недели. Воздух прогреется до +31 градуса. Вновь будет солнечно и безветренно. Дождя также не будет. Ночь обещает быть теплой – до +17 градусов, но возможны осадки. Атмосферное давление – 735-737 мм рт.ст.

В среду жара сохранится. Дневная температура составит около +30 градусов. Однако появятся облака и возможен небольшой дождь, возможны грозы. Немного усилится ветер. Порывы составят в среднем около 3 метров в секунду, но местами могут достигать 9 м/с. Ночью похолодает до +17 градусов, пройдет слабый дождь. Атмосферное давление около 736 мм рт.ст.

В четверг погода начнет меняться. Высокие температуры останутся – до +27 градусов днем, но будет временами облачно и пойдет сильный дождь с грозами. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. При этом ночь станет самой теплой этим летом – до +20 градусов. Атмосферное давление повысится до 740 мм рт.ст.

В последний рабочий день недели - пятницу вернется знакомая июньская погода. Днем температура составит около +23 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и небольшие осадки. Сила ветра около 5-10 метров в секунду. Ночью похолодает до +16 градусов. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.