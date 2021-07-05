«Малышка протянула мне ручки»: в Норильске очевидец спас на пожаре женщину с двухлетней дочкой

Фото: Андрей ЯКОВИШИН

Когда на пожар в жилом доме на улице Молодежной в Норильске приехали спасатели, огонь уже охватил квартиру, где все началось, а черный дым распространился по подъезду. Все случилось в полчетвертого утра на восьмом этаже жилого дома. В квартире, где начался пожар, никого не было, а вот соседи - 28-летняя Анастасия Лисина с двухлетней дочкой Евой оказались в смертельной опасности:

Фото: Анастасия ЛИСИНА

- Я не спала, смотрела телевизор, поэтому сразу поняла, что горим. Глянула в глазок – там все черно от дыма, и он ползет в квартиру, - рассказывает Настя. - Открыла дверь, и мне в лицо - черный дым. Как потом узнали, горела соседняя квартира, но там неблагополучные люди живут... Может, проводка замкнула, или на плите что осталось, по факту там дома никого не было. У меня было секунд 10, чтобы забрать дочку и забежать к соседям, у них дверь получше, чем у нас. Схватила ребенка, побежала. Если бы не они, мы бы, наверное, погибли. Там намочили полотенца, чтобы дышать, и стали ждать пожарных. Прошло, как я потом поняла, немного времени, но нам показалось, целая вечность. Соседи (через несколько дверей от нас) начали простыни связывать, по ним спускаться хотели.

Фото: Андрей ЯКОВИШИН

Наконец приехали пожарные, подняли автолестницу. И кричат мне - спускайтесь. А как я спущусь, если у меня ребенок маленький на руках, лестница никакая и расстояние от окна до нее —метр! Соседи, которые с нами в квартире, тоже замешкались.

Так получилось, что в тот момент все спасатели находились внутри дома, - надо было выводить людей по лестницам, тушить огонь. И неизвестно, как развались бы события, если бы рядом не оказался Андрей Яковишин (работает машинистом крана на Надеждинском металлургическом заводе) – он живет в доме напротив.

Фото: Анастасия ЛИСИНА

- Я пошел попить чаю на кухню, смотрю — огонь. Вызвал пожарных, а сам пошел посмотреть, мало ли, может помощь пригодится. Через дорогу перешел, ахнул – из окна вырывается открытое пламя. Давно таких больших пожаров не видел. Почему я оказался на лестнице? Пожарные внутрь тушить ушли, а прапорщик (водитель) пост покинуть не может, права не имеет. Но он молодец, не пререкался, мы ведь все вместе соображали, что делать. Я и решил подняться по лестнице. Я не пью, не курю, в зал хожу, физическая форма позволяет (мне ведь через 15 дней 51 год будет!). Хотя, честно признаться, страшно было. Еще и лестница корявая. Но там малыш, на тебя смотрит, и ручки такие маленькие тянет. Это были страшные минуты, взять надо ребенка крепко, при этом не повредить. А она, девочка, еще цепляется за все, пальчики нужно убрать и при этом удержаться.

К счастью, все закончилось благополучно – вскоре все спасенные оказались на земле.

- Я не считаю, что поступил как супергерой, нет, - говорит Андрей. Откровенно говоря, я боюсь высоты. Но людям внутри было гораздо страшнее. Дым такой, что раз вдохнешь — едва не падаешь. А ребенок-то… Последний вышедший прямо зеленый был, представляете?

Фото: Анастасия ЛИСИНА

Кстати, я сначала не узнал Анастасию, а потом уже вспомнил, что мы в зал вместе ходим, знаю ее. Сегодня парни из спортзала ходили ей помогать, надо было вынести все обгоревшее, подумать, что с ремонтом. (Я сам не могу, плечо повредил, а во время пожара и вовсе худо стало).

Сама Анастасия не знает, как благодарить – и за спасение и за дальнейшую помощь:

- Квартира сильно пострадала, - вздыхает. - Там все черное. Обои, мебель… Выносить сегодня все будем. Более-менее целый только холодильник и стиральная машинка. Соседи и прочие помогают руками — вынести, содрать обои и так далее. Финансовой помощи нет, да мы и не просили, я работаю в Норильской межрайонной больнице №1, убираю – справимся.

Фото: Анастасия ЛИСИНА

Мне нужнее руки, чтобы помогут разобрать последствия пожара. Живем временно у подруги, и ей спасибо, что приютила. С Евой сейчас все хорошо, она совершенно нормально перенесла все случившееся. Конечно, это большая беда, но я узнала, сколько вокруг отзывчивых людей. Надеюсь, что тоже смогу когда-нибудь сделать для кого-нибудь доброе дело.

За помощь в подготовке материала благодарим издание «Северный край»

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