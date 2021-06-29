Контракты расторгнуты, полиция проводит проверку: что еще грозит директору красноярского агентства, научившего туристов обманывать ПЦР-тест

Туристы пересдали ПЦР-тесты и благополучно улетели отдыхать Фото: Мария ЛЕНЦ

Нет дела, что нет антитела: фееричная история с отправкой туристов за границу с лже-тестом на коронавирус казалось бы фейком (выдумкой), но нет: солидный директор солидного представительства солидной турфирмы рассказал клиентам, как «обмануть» ПЦР-тест, и похвастался сим в соцсетях. Правда, реакция вышла обратной. Вместо аплодисментов – шквал возмущения, проблемы на работе, да еще и полицейская проверка. Обо всем по порядку.

Директор красноярской франшизы одного из федеральных туроператоров Екатерина Семенова отправляла клиентов в Египет. Но результат тестирования на COVID внезапно разрушил все их планы – ПЦР-исследование показало наличие заболевания!

- Я им сказала, чтобы они заливали **** (препарат) куда только можно: в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал другой результат. Что, в принципе, и получилось – тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным, - похвасталась Екатерина. *(прим.ред. - название препарата не публикуем, чтобы не распространять глубоко сомнительных и, более того, незаконных «рецептов»)

По рассказам турагента, её путешественники так и поступили. Вуаля – повторное тестирование не показало наличие ковида. За результатами туристы приехали уже с чемоданами, а на регистрацию рейса благополучно успели, хоть и в последний момент.

Этим «успехом» Екатерина и поспешила поделиться с подписчиками. Но история не вызвала у людей ни восторга, ни одобрения. В точности наоборот.

«Потом мы удивляемся, что это у нас третья волна пошла? Думать надо головой», - и множество подобных.

Семенова пыталась оправдаться, - мол, положительный ПЦР-тест далеко не показатель, ведь эти самые туристы вакцинированы. А «в цивилизованных странах ваши тесты никому не нужны!».

Затем и вовсе стала все отрицать – да я же неудачно пошутила!

Но поздно, санкции последовали мгновенно – туроператор разорвал договор франшизы, а в полиции объявили о начале проверки по факту распространения информации о возможной фальсификации ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. К разбирательствам подключился и региональный Роспотребнадзор - насколько правильно велось соблюдения требований законодательства по профилактике коронавирусной инфекции.

И правда, в интернете чего только не гуляет: от предложений о покупке сертификата вакцинации, до «народных» способов получить отрицательный тест. То применить сомнительные препараты, то «попить перед тестом горячего чаю». Но...

Елена Тихонова, профессор, главный инфекционист Красноярского края, завкафедрой инфекционных заболеваний красноярского медицинского университета:

- Едва ли можно обмануть тест искусственными способами. Какая горячая вода, разве что кипяток, но им можно сжечь носоглотку. Другое дело, результаты теста могут быть не точными по причине изменчивости вируса. Есть некое «волнообразное» течение заболевания: вначале, когда человек чувствует первые острые симптомы, вирус в носоглотке находится, а затем опускается вниз, в легкие, и тогда мазок может быть отрицательным (но это же не означает, что болезни нет). Или нарушение техники забора: специалист мог недостаточно глубоко взять мазок. Думаю, попытка искусственно получить желаемый результат – мистификация. А главное, задумайтесь – хотите ли вы обмануть самих себя, если действительно больны? Если есть подозрение на инфицирование, не нужно пускаться в такой ситуации в путешествия, ни одна путевка не стоит перспективы застрять за границей, оказаться без помощи, или заплатить баснословные деньги за лечение в другой стране.

Скриншот: инстаграм Екатерины Семеновой

Представители туриндустрии тоже единодушны:

- В разных странах правила прилета разные, - рассказывает директор одного крупного турагентства (попросил не называть себя, быть причастным к этой некрасивой истории не хочется никому ни в каком виде). - Но во многих после прибытия потребуется сдать повторный ПЦР-тест. Если вдруг болеющему туристу удалось получить подложные документы, или результаты, в которых не уверен, перед вылетом, а за границей тест покажет наличие ковида, то вместо своего отеля, путешественник отправится в обсерватор за свой счет до тех пор, пока исследования не покажут отрицательный результат. Еще возможно, что на отдыхе за границей симптомы ковида могут проявить себя, да еще и довольно серьезно – лечение и госпитализация могут встать в крупную сумму. Также не стоит забывать, что во многих странах, в том числе и в России, есть ответственность за угрозу распространения коронавируса. Поэтому если выяснится, что путешественник знал об инфицировании и подверг угрозе других людей, то все может закончиться довольно плачевно.

КСТАТИ

Что еще может грозить «шутнице»?

Юрист Николай Алмаев (Красноярск):

- Директору турагентства может грозить ответственность в том случае, если будет доказано, что туристы не просто болели ковидом, но и заразили своих попутчиков. Во всех остальных ситуациях её максимум – дисциплинарные наказания от вышестоящего руководства, если такое имеется. Но и это, поверьте, весьма неприятно.

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