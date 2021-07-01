Красноярцы жалуются на дефицит вакцины от коронавируса

«Сигналы» о нехватке вакцины появились от людей, столкнувшихся с закрытыми кабинетами вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувшие выходные в Красноярске открылись три новых пункта вакцинации – к пунктам на ЖД вокзале и в Планете добавились станции вакцинации в магазине Леруа Мерлен на 9 мая, в ТЦ Изумрудный Город и в экопарке «Роев Ручей». Таким образом, возможность поставить прививку от коронавируса появилась во всех районах города. Тем не менее, некоторые жители Красноярска жалуются на нехватку препаратов для вакцинирования – так стоит ли переживать тем, кто хочет привиться, и стоит ли опасаться тем, кто нуждается во второй прививке? Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Красноярского края Дарья Шафиро:

- В настоящий момент дефицита вакцины в Красноярке не наблюдается. Действительно, вакцина имеет свойство заканчиваться – количество вакцинированных растёт с каждым днём, но для того, чтобы мы могли получить новые дозы, необходимо, чтобы препараты заканчивались. Новые партии поступают постоянно.

«Сигналы» о нехватке вакцины появились от людей, столкнувшихся с закрытыми кабинетами вакцинации, в период с 16 до 18 часов – то есть, тогда, когда эти кабинеты должны быть открыты для всех желающих сделать прививку.

- Определенного периода для желающих получить вакцину в поликлинике не установлено. Ситуация такова – пациенты, записавшиеся на прививку, решают сделать это в пункте вакцинации в ТЦ, например, в результате чего в кабинете вакцинации образуется свободное место. Таким образом, получить прививку без предварительной записи может человек, пришедший на приём к врачу, либо любой желающий – достаточно позвонить в регистратуру и уточнить режим работы кабинета.

На сегодняшний день красноярцам доступны три препарата для вакцинации от коронавируса – Спутник V, ЭпиВак и КовиВак. Большую часть запасов составляет Спутник V, но все желающие могут выбрать наиболее подходящий им препарат, при условии его наличия в пункте вакцинации.

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