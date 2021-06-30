Минздрав: в Красноярском крае рассматривается вопрос об обязательной вакцинации

В Красноярске открыты 6 внебольничных пунктов вакцинации от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Всё больше красноярцев задумываются о необходимости вакцинации – темпы роста заболеваемости коронавирусом растут стремительно. По состоянию на 29 июня за сутки ковидом заразились ещё 222 человека. Для сравнения, ещё 5 июня статистика показывала 93 заразившихся за сутки.

По словам Сергея Гребенникова, главного врача БСМП имени Карповича, остановить третью волну пандемии сможет только вакцинация. Могут ли красноярцы рассчитывать на возможность выбора препарата? Сколько стоит прививка, есть ли разница между препаратами и где жители могут получить вакцину – Комсомолке рассказала пресс-секретарь Минздрава Красноярского края Зоя Масленникова.

Итак, что известно о вакцинации на данный момент:

Зачем нужно прививаться? Это обязательно?

- Нет, пока вакцинация на территории края добровольная, но, ввиду высокого темпа роста заболеваемости, рассматривается вопрос об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Прививка необходима в первую очередь людям с высоким риском заболевания – пожилым, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто находится в группе риска – сотрудникам сферы обслуживания и людям со слабым иммунитетом. Вакцинация позволяет получать доступ к поездкам, посещению некоторых заведений при посещении Москвы и Санкт-Петербурга. Особенно это касается тех, кто хочет отправиться в отпуск.

Если вакцинироваться необходимо, могу ли я выбрать препарат?

- Безусловно, сейчас гражданам доступны три препарата – Спутник V, КовиВак и ЭпиВак. Конечно, вакцинируемые могут выбрать препарат, но дело в том, что 90% поставляемой вакцины – это Спутник V. Она наиболее мягкая в контексте побочных эффектов и разработана раньше других вариантов, поэтому, является приоритетной.

Сколько стоит прививка от коронавируса в Красноярске?

- В настоящий момент вакцинация проходит абсолютно бесплатно. Данных о частных организациях, предоставляющих услугу за деньги пока нет.

Прививка бесплатная, препарат я могу выбрать. А где можно получить вакцину7

- Пунктов вакцинации в Красноярске на данный момент всего пять*, у них разный режим работы и график, есть и круглосуточный пункт. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В КРАСНОЯРСКЕ

ЖД вокзал (ул. 30 июля, д.1, первый этаж)

Ежедневно, круглосуточно

ТРЦ Планета (ул. 9 мая, 77, второй этаж, напротив детского центра «Космик»)

Пн – Сб

10:00-20:00

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

Ежедневно

12:00-19:00

ТЦ «Изумрудный город» (первый этаж, рядом с маг. «Планета одежды и обуви»)

Ежедневно

10:00-20:00

Леруа Мерлен (9 мая, 77)

Ежедневно, 08:00-22:00

«Атмосфера Дома» (Вавиорва, 1 стр. 39)

Ежедневно, с 10 до 20

Стоит ли прививаться – решать только самим гражданам. Но абсолютно очевидно – вакцинация, к тому же, бесплатная, может стать серьёзным оружием в борьбе с коронавирусной инфекцией. По последним данным, за всё время в Красноярском крае от коронавируса скончалось уже 3930 человек, из них 187 в июне 2021 года.

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