Коронавирус подтвердился у 66 детей из детского лагеря в Туве

Ковид подтвердился у 66 школьников из тувинского детского лагеря Фото: аккаунт Владислава Ховалыга

После того как стало известно, что у одного из детей, отдыхающих в детском лагере «Байлак» в Туве, обнаружен коронавирус, все, кто находился там начали сдавать тесты. Как итог, зараженными оказались 66 человек. По этому поводу в минздраве региона прошел брифинг.

— После сдачи анализов у 66 детей и у 8 сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения, — сообщили в пресс-службе минздрава Тувы.

Все те, кто был здоров, пока будут жить в общежитии Строительного техникума.

Следственный комитет, получив эту информацию, организовал проверку. Не исключено, что руководство учреждения будет привлечено к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, требований Роспотребнадзора по недопущению распространения Covid-19, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в детском лагере, — сообщили в пресс-службе СУСК Тувы.