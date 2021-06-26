В Красноярске ребенка высадили из автобуса за то, что не смогли рассчитать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь произошел инцидент в автобусе: ребенка высадили за то, что не смог рассчитаться картой. Известна только предварительная версия (подчеркиваем: предварительная), а она звучит так: мальчик зашел в автобус 23 маршрута, наличных денег у него с собой не оказалось, рассчитать по карте через терминал кондуктор не смогла и попросила его выйти на ближайшей остановке.

Когда отец приехал разбираться, ему женщина пояснила, что вообще-то по правилам в таком случае она должна была увезти несовершеннолетнего пассажира до конечной остановки, передать диспетчеру, а затем – из рук в руки родителям (видимо, это ссылка на статью закона о запрете высадки из транспорта безбилетных пассажиров до 16 лет). И, кстати, родителям все равно пришлось бы оплатить его проезд. Высадив мальчика, кондуктор и в самом деле нарушила закон.

Что касается оплаты поезда безналичным способом – перевозчик не обязан иметь терминалы, настаивают в департаменте транспорта, это его добровольное решение – ради лояльности и удобства пассажиров. А принимать оплату переводом с мобильного банка на карту кондуктора запрещено категорически.

В социальных сетях «Наш мкр. Солнечный», где было опубликовано видео разговора кондуктора с отцом, развернулась полемика. Многие пожаловались на грубость экипажей на этом маршруте. Прокурата организовала проверку информацию:

- По сообщению СМИ 25 июня 2021 года кондуктор автобуса № 23 высадила из общественного транспорта мальчика, который не смог рассчитаться за проезд банковской картой через терминал. По данному факту прокуратурой края организованы проверочные мероприятия в отношении перевозчика для установления обстоятельств и причин произошедшего, в том числе на предмет соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта. Для установления более подробных обстоятельств произошедшего прокуратура края просит связаться родителей ребенка с дежурным прокурором края по телефону: (391) 222-47-82, либо с сотрудником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи – (391) 222-45-42.

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